Ribaltone in Serie A, panchina affidata a Gattuso

Rivoluzione su una panchina di Serie A a giugno: Gattuso potrebbe tornare in Italia, ecco quale squadra potrebbe allenare.

Gennaro Gattuso potrebbe tornare in Italia. L’allenatore dell’Olympique Marsiglia, subentrato alla guida della compagine francese a fine settembre, sta vivendo una stagione senz’altro non semplice in Francia, ma sta comunque dimostrando di essere un allenatore carismatico e di spessore.

Tra gli alti e bassi di un’annata complicata, ha comunque dimostrato di saper dare una nuova marcia alla rosa. Tutto questo non è passato inosservato ad Urbano Cairo, con il presidente del Torino che sta pensando seriamente all’ex campione del Milan per la prossima stagione: in caso di addio di Ivan Juric, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe lui il primo nome della lista.

Certo, tutto dipenderà da quale sarà il piazzamento dei granata: se sarà positivo, magari con una salvezza tranquilla o qualcosa di più, la conferma dell’ex Hellas Verona potrebbe arrivare senza troppi patemi.

In caso contrario, però, qualora ‘Ringhio’ non dovesse rimanere in Francia, i granata potrebbero essere un’ottima soluzione per la sua carriera. Se queste due piste, la permanenza dell’attuale allenatore granata e la trattativa con Gattuso, non dovessero andare a buon fine, ci potrebbe essere un altro nome sul taccuino dei dirigenti piemontesi.

Gattuso al Torino a giugno? Cairo pensa al dopo Juric, Dionisi l’alternativa

Juric quest’anno, nonostante i problemi avuti in passato con il Ds Vagnati di qualche tempo fa, sta vivendo una buona stagione alla guida del Torino, ma il suo futuro è più che mai in bilico.

Se Gattuso rimane il primo nome della lista di Urbano Cairo in caso di addio (non va dimenticato che il contratto del croato è in scadenza il 30 giugno 2024, quindi al termine di quest’annata calcistica), l’alternativa è quel Dionisi che tanto sta facendo bene tra le fila del Sassuolo e che, ogni giorno, sta attirando su di sé sempre più interesse.

L’ex tecnico di Empoli e Venezia, infatti, è particolarmente apprezzato soprattutto per la sua capacità di valorizzare i talenti presenti in rosa, così come l’abilità nel lanciare giovani ad alti livelli. Al momento tutte queste piste rimangono tiepide, tuttavia la situazione contrattuale di Juric lascia aperte molte possibilità.