Lascia i bianconeri a gennaio: via in prestito per giocare di più

A gennaio un calciatore della Nazionale potrebbe cambiare club: ha trovato poco spazio fino ad oggi in Serie A. La situazione.

La sosta per le nazionali è ormai giunta al termine con il campionato pronto a tornare grande protagonista; i riflettori della Serie A saranno puntati sul derby d’Italia con Juventus Inter determinante per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. Sono però diverse le partite interessanti tra cui quella che mette di fronte Roma e Udinese; i friulani, grazie al cambio di guida tecnica, hanno cambiato passo e arrivano a questo appuntamento dopo una serie di risultati positivi e la capacità di conquistare punti contro Milan e Atalanta.

L’Udinese ha una rosa di qualità in grado di raggiungere l’obiettivo, la permanenza nel massimo campionato italiano, senza troppe difficoltà; fare punti all’Olimpico, contro gli uomini di Mourinho, non sarà semplice ma i friulani hanno dimostrato (specialmente nelle ultime partite) di avere le caratteristiche per recitare un ruolo da assoluta protagonista.

E’ chiaro che, per una squadra con questo tipo di obiettivo, il prossimo mercato invernale sarà fondamentale; a gennaio, infatti, i friulani possono andare a rinforzare la rosa in diversi reparti. Non solo i nuovi innesti ma anche il rischio di perdere un giocatore che, fino a questo momento, sta trovando veramente poco spazio. Stiamo parlando di Pafundi, impiegato solamente nei minuti finali del match contro la Fiorentina. L’attaccante è stato protagonista con la maglia della nazionale.

Pafundi può lasciare l’Udinese a gennaio?

Sono state settimane di sosta per le nazionali; l’Italia Under 19 ha disputato, martedì 21 novembre, la partita contro i pari età della Svezia. Match terminato due a due e dove si è distinto Pafundi; il classe 2006 ha disputato una partita di altissimo livello realizzando una magnifica doppietta. Di pregevole fattura il primo dei due gol dove il giocatore ha mostrato tutte le sue qualità sia nel controllo di palla sia nel tiro a giro con il pallone infilatosi all’incrocio dei pali.

Il gol è anche un messaggio diretto all’Udinese; l’attaccante, nel suo club, sta giocando veramente poco. Un giocatore con queste caratteristiche, in realtà, potrebbe essere molto utile ad una squadra che ha realizzato, fino a questo momento, solamente otto gol. La situazione potrebbe essere risolta nel corso della prossima sessione invernale di mercato.

Le prossime partite saranno fondamentali; qualora il minutaggio non dovesse aumentare non possiamo escludere la cessione, magari in prestito, per permettere a Pafundi di giocare con continuità e mostrare le sue qualità come fatto con la maglia della nazionale.