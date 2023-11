Infortunio a raffica, serve un nuovo bomber: intreccio Icardi-Vlahovic

Troppi infortuni nel reparto avanzato ed allora è necessario ricorrere al mercato: intreccio Icardi-Vlahovic per gennaio

Uno continua a segnare a raffica, l’altro vive un periodo di digiuno. Icardi e Vlahovic attraversano periodi diversi, ma il loro futuro potrebbe intrecciarsi in un gioco di mercato.

Tutto nasce, neanche a dirlo, da quel che sta succedendo in una big europea: già a corto di attaccanti, la situazione è peggiorata con gli infortuni. In casa Real Madrid, il reparto avanzato è ormai ridotto ai minimi termini dopo che anche Vinicius ha alzato bandiera bianca per l’infortunio rimediato in Nazionale.

La prognosi parla di un ritorno a febbraio, ma certo Florentino Perez non può consentire ad Ancelotti di trascorrere parte della stagione con un parco attaccanti ridotto al lumicino. Ecco perché a gennaio interverrà regalando al proprio tecnico un bomber e il prescelto, si legge su ‘Il Giornale’, sarebbe proprio Mauro Icardi che al Galatasaray si sta comportando più che bene ed è già arrivato a quota 15 gol stagionali.

Calciomercato, Real su Icardi: intreccio con Vlahovic

Osservatori del Real Madrid hanno messo sotto i riflettori proprio l’attaccante argentino, ricevendone e riportando impressioni più che positive.

Così Florentino Perez starebbe pensando a lui per far fronte all’emergenza offensiva e avrebbe pronta un’offerta di 15 milioni di euro per l’ex Inter. Un Icardi al Real Madrid avrebbe l’occasione di rilanciarsi nel calcio che conta e magari meritarsi una maglia anche il prossimo anno.

A quel punto, in casa Real difficilmente andranno a caccia di un ulteriore attaccante centrale, chiudendo di fatto in maniera definitiva l’ipotesi Vlahovic. Il nome del serbo gira sempre in orbita blancos, senza che mai sia partito effettivamente l’assalto per portarlo al Bernabeu. Con un Icardi goleador nella seconda parte di stagione al Real Madrid, la porta per Vlahovic si chiuderebbe anche per la prossima stagione.