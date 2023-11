Milan senza pace: KO un altro attaccante, c’è lesione

Un’altra tegola per Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato: lesione muscolare per l’attaccante. Le sue condizioni

Arriva un’altra pessima notizia per Stefano Pioli in vista della ripresa della Serie A. Le Nazionali, infatti, consegnano un altro infortunato al Milan.

I rossoneri, già privi di Leao, dovranno fare a meno anche di Okafor, che aveva molte possibilità di partire titolare contro la Fiorentina. Lo svizzero, nella terza partita giocata con la sua Nazionale contro la Romania, ha riportato un infortunio alla coscia.

Gli esami strumentali effettuati ieri a Milanello dopo il rientro hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato con nuovi accertamenti fra una settimana e salterà sicuramente Fiorentina e Borussia Dortmund. Lo stop, però, potrebbe essere più lungo.

Milan, si ferma Okafor: lesione per l’attaccante

Dopo Leao e Giroud per squalifica, Pioli perde un altro attaccante in una fase della stagione che si preannuncia già decisiva per il Milan: la squadra rossonera, alla ripresa, proverà a rimanere in scia di Inter e Juve e dovrà centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Senza Leao e Okafor Pioli sarà costretto a spostare Pulisic sulla sinistra, con Chukwueze a destra e Jovic prima punta. I rossoneri, infatti, dovranno fare a meno anche dello squalificato Giroud dopo la reazione di Lecce. Piove sul bagnato per Pioli in vista della ripresa.