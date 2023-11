Milan, Pioli di nuovo nella bufera: “Strappategli il tesserino”

Pioli sta cercando una soluzione per risolvere i problemi del Milan in attacco, ma arrivano nuove critiche: “Da strappargli il tesserino”

Il Milan aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi, nonostante un mercato che ha visto la squadra rivoluzionata, ma poi sono arrivate le difficoltà. Uno dei problemi che, però, non sono stati risolti dal mercato riguarda il vice Giroud: ecco perché Stefano Pioli sta valutando tutte le possibilità.

L’impatto di Luka Jovic, infatti, è stato altamente al di sotto delle aspettative e anche in questa stagione manca un’alternativa credibile all’attaccante francese. Una pazza idea sta balenando nella mente dello staff tecnico di Pioli e riguarda un ragazzo che sta facendo cose incredibili con la Primavera del Milan: si tratta di Francesco Camarda. Il fatto è che il ragazzo è un classe 2008 che sta già giocando sotto età con la Primavera e, a soli 15 anni, giocare tra i professionisti a San Siro potrebbe essere un salto troppo grande. Intanto, arrivano nuove critiche a Pioli su questo.

Sabatini duro su Pioli: “Se mette Camarda gli va strappato il tesserino”

L’idea Francesco Camarda per la Prima Squadra ingolosisce i tifosi e fa riflettere Stefano Pioli, ma scatena anche delle critiche piuttosto dure nei confronti del tecnico emiliano.

Ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini ha parlato dell’attaccante classe 2008 che si sta mettendo in mostra con la Primavera meneghina: “Io l’ho visto giocare Camarda, è già un miracolo che stia in Primavera. Ha talento e va bene, ma ha 15 anni, è praticamente un bambino, ha bisogno di crescere, per vederlo in Serie A ci vogliono almeno due anni”.

Sulla possibilità di vederlo già con Leao e compagni, Sabatini è ancora più drastico: “Dire che il Milan può aggregarlo alla prima squadra non è fargli un favore, anzi. Chi scrive che nel weekend potrebbe giocare, meriterebbe che gli venisse strappato il tesserino da giornalista. Ma se Pioli lo fa giocare davvero, gli va strappato il patentino da allenatore“. Per sapere cosa deciderà di fare il Milan con il classe 2008 non resta che attendere il weekend, quando uscirà la lista dei convocati per la sfida con la Fiorentina.