Isco in Serie A senza rinnovo: la big lo prende gratis

Si può definire a tutti gli effetti una ‘seconda vita’ calcistica quella che Isco ha intrapreso la scorsa estate con la maglia del Betis. Il forte fantasista spagnolo, senza squadra da più di sei mesi dopo aver rescisso a metà stagione con il Siviglia, sembrava poter non tornare più il meraviglioso calciatore di prima.

Con il suo approdo al Betis, invece, l’ex Real Madrid ha dimostrato al mondo intero di poter fare ancora la differenza ad altissimi livelli se messo nelle condizioni giuste per poter rendere. I suoi numeri del resto, oltre alle sue straordinarie giocate, stanno trascinando i ‘verdiblancos’ in piena lotta per un posto in zona Europa League, con il quinto posto che dista attualmente soli tre punti in classifica. Prestazioni che, alla luce della sua situazione contrattuale, non stanno passando di certo inosservate sul mercato.

Come riportato da ‘todofichajes.com’, sul contratto annuale siglato con il Betis è stata inserita una clausola per il rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi. Ad oggi, dunque, è concreto il rischio secondo cui il club spagnolo possa perdere a costo zero la prossima estate il calciatore. Soprattutto dopo le ultime indiscrezioni di mercato che vedono grandi club del calibro dell’Inter di Simone Inzaghi sulle tracce di Isco.

Calciomercato Inter, prosegue l’interesse per Isco

Non è la prima volta che l’Inter viene accostata dai media spagnoli ad Isco. Nelle ultime settimane, infatti, più volte si è parlato dell’interesse nerazzurro per il calciatore.

Per caratteristiche tecniche e tattiche, il fantasista potrebbe adattarsi bene al ruolo di interno di centrocampo nel 3-5-2 di Inzaghi. Una sorta di evoluzione del ruolo già cucita sulla pelle di Mkhitaryan, divenuto uno dei centrocampisti più completi e determinati di tutto il campionato italiano. L’opportunità di riuscire a strappare un calciatore del suo talento a costo zero in vista della prossima estate, ovviamente ha attirato l’attenzione di un club sempre attento alle occasioni in uscita dal mercato come l’Inter.