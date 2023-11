Inter scippata dall’Arsenal: il bomber vola a Londra

Il giocatore, che piace tanto ai nerazzurri, ma anche al Milan, è finito nel mirino del club inglese, che vorrebbe prenderlo già a gennaio

Un inizio di stagione da incorniciare per l’attaccante, che in quindici match disputati è andato a segno ben 15 volte. Sono tredici in campionato, due in Champions League.

Numeri, quelli di Santiago Gimenez, che chiaramente, non stanno passando inosservati, e che fanno seguito a quelli dello scorso anno, quando le reti fatte furono ben 28.

L’attaccante del Feyenoord, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 è pronto così a spiccare il volo in una grande squadra. In Italia è da tempo che il suo nome è sul taccuino dei top team: prima è stata la Lazio a pensare a lui, poi è stato il Milan ad interessarsi, con un incontro in sede tra il suo entoruage e la dirigenza rossonera.

Non se ne fece nulla, ma Gimenez continua a piacere parecchio a Moncada, così come a Beppe Marotta. Il Milan in estate farà certamente un grande investimento in avanti e l’ipotesi del messicano non può essere esclusa. L’Inter, invece, potrebbe investire sul giocatore, qualora venisse ceduto qualcuno.

Ma Gimenez piace davvero tanto in giro per l’Europa: la Champions League, d’altronde, gli sta dando un palcoscenico importante, in cui mettersi in mostra. Sulle sue tracce, come riporta il Mirror, ci sarebbe così anche l’Arsenal.

Calciomercato Milan e Inter: l’Arsenal vuole Gimenez subito, il punto della situazione

La squadra di Arteta sarebbe pronta addirittura a far cambiare aria al classe 2001 già durante il calciomercato di gennaio.

Una situazione, che in realtà, stando a quanto si può leggere sul portale inglese, non convincerebbe particolarmente Gimenez. Il giocatore, infatti, preferirebbe chiudere la stagione al Feyenoord, prima di provare l’esperienza in un nuovo grande club.

I Gunners, inoltre, non sono gli unici della Premier League sulle tracce del bomber messicano di 22 anni. Su di lui, infatti, si registra l’interesse anche del West Ham, alla ricerca di un centravanti dopo l’addio di Scamacca, che ha fatto ritorno in Italia, e del Tottenham. Gli Spurs d’altronde non hanno ancora acquistato l’erede di Kane, trasferitosi al Bayern Monaco. Non arrivano, quindi buone notizie per le milanesi che rischiano di veder sfumare il loro obiettivo.