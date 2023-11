Il Milan trema: in Spagna sono pazzi di lui, Pioli rischia di perderlo

Il Milan, nel prossimo mercato estivo, rischia di perdere un giocatore le cui prestazioni hanno attirato l’interesse di un club spagnolo

Terminata la sosta per le nazionali, il campionato è pronto a tornare protagonista; uno dei match più interessanti è sicuramente quello che mette di fronte Milan e Fiorentina. I rossoneri, nell’ultima giornata, hanno pareggiato due a due in casa del Lecce; un passo falso difficile da digerire considerando come i ragazzi di Pioli si erano portati sul punteggio di due a zero nel corso del primo tempo.

La partita contro i viola diventa fondamentale sia per tornare alla vittoria (dopo i due punti nelle ultime quattro sfide disputate) sia in termini di classifica considerando il big match tra Juventus ed Inter che potrebbe rilanciare le ambizioni dei rossoneri. Pioli, contro la Fiorentina, dovrà fare a meno di Giroud squalificato e Leao infortunato; una doppia assenza molto pesante considerando l’importanza dei due giocatori offensivi all’interno del sistema di gioco rossonero.

Per quanto riguarda l’attacco del Milan, la società nella prossima sessione estiva di mercato sembra intenzionata a mettere le mani su un nuovo centravanti considerando la carta d’identità, non più giovanissima, di Giroud. Tra i giocatori che potrebbero tornare utili al sistema di gioco di Pioli non possiamo non menzionare Marco Nasti; il classe 2003 è in prestito al Bari e, fino a questo momento, ha realizzato tre gol in campionato. Una stagione importante per il giovane talento le cui prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club tra cui uno della Liga.

Calciomercato, Marco Nasti piace al Betis: il Milan rischia di perderlo

Il Betis, dopo tredici giornate di Liga, ha conquistato ventuno punti ed è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Il club, stando a quanto riportato da okfichajes, avrebbe messo gli occhi su Marco Nasti; l’attaccante, come abbiamo detto, sta facendo molto bene al Bari con il club spagnolo che potrebbe tentare l’affondo nei prossimi mercati.

Difficile a gennaio con il Bari che non vuole privarsene mentre a giugno la situazione potrebbe cambiare; bisogna sottolineare come il club spagnolo dovrebbe andare a trattare con il Milan dal momento che il club rossonero è il proprietario del cartellino del giovane attaccante.

Il Betis spera di poterlo inserire nella propria rosa e, dal punto di vista economico, non sembra essere una trattativa impossibile; stando alle informazioni di Transfermarkt, il centravanti è valutato 1,4 milioni di euro. Nella prossima stagione dunque Marco Nasti potrebbe cambiare maglia anche se non è da escludere una sua permanenza al Milan per dare un buon contributo alla causa rossonera.