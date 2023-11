Frecciata all’Inter, Skriniar va all’attacco

Milan Skriniar ha parlato dei suoi primi mesi al Paris Saint-Germain lanciando anche una frecciata all’Inter: l’attacco è diretto

L’attacco sembra avere un destinatario chiaro: l’Inter. Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Paris Saint-Germain ma alcune sue dichiarazioni sono apparse ai più come una frecciata, neanche tanto velata, alla società nerazzurra.

Il centrale slovacco si è trasferito in Francia in estate, a parametro zero, dopo essere stato vicino al Psg sia nell’estate 2022 che nello scorso gennaio. Alla fine non se n’è fatto nulla ed ora il difensore afferma: “Mi sento bene, sono finalmente dove volevo essere: ho lavorato molto duramente per questo”.

Una frase che sembra indirizzata all’Inter, come del resto lo è anche quella successiva in cui risponde alle dichiarazioni di Marotta sul mancato rinnovo: “Dice quel che dice, non ho voglia di creare casini e polemiche: io so com’è andata e lo sa anche io mio agente. Non è il momento di parlarne”.

Infine, un confronto tra Serie A e Ligue 1: “In Italia il calcio è più tattico, in Francia ci sono molti giocatori veloci e fisici, ci sono più uno contro uno”.