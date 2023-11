Colpo di scena in panchina: “Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore”

Uno dei tecnici più in ascesa sul panorama europeo è Xabi Alonso e ora arriva l’annuncio: “Sarà lui il prossimo allenatore”

Uno dei pilastri del Real Madrid di José Mourinho era Xabi Alonso, che adesso è diventato un allenatore di grande livello e tra i più ambiti sul mercato. Col suo Bayer Leverkusen sta facendo cose strabilianti e il grande salto è imminente.

Mentre il futuro del tecnico portoghese continua ad essere in bilico, con i Friedkin che non hanno ancora iniziato le manovre per il rinnovo di contratto e stanno valutando cosa dovrà esserne della guida tecnica giallorossa. Intanto, come ribadito dal CEO della Saudi Pro League ai nostri microfoni, lo Special One continua a piacere in Arabia Saudita e il suo futuro potrebbe prevedere una pioggia di milioni. Anche per Xabi Alonso il futuro potrebbe prevedere un nuovo club: l’annuncio.

Xabi Alonso ambito tra le big: “Sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco”

Per la prossima stagione sono tanti i club associati a Xabi Alonso, tra gli allenatori più ambiti e interessanti della new generation. Tra questi, anche il Real Madrid, club in cui è stato importante come giocatore e che in estate saluterà Carlo Ancelotti.

Eppure, secondo quanto rivelato dal Chiringuito: “Xabi Alonso nella prossima stagione sarà l’allenatore del Bayern Monaco“. Anche l’esperienza di Thomas Tuchel potrebbe rivelarsi più breve del previsto in Baviera, come fu per Julian Nagelsmann. La dirigenza del club bavarese starebbe valutando una rivoluzione giochista per la prossima stagione e il tecnico basco verrebbe considerato l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo.

Negli ultimi anni, infatti, il Bayern ha perso quell’alone di club innovativo che lo aveva contraddistinto nelle stagioni precedenti (più o meno da quando Pep Guardiola ha accettato la sfida di cambiare il calcio tedesco). Ecco, quindi, che in Baviera potrebbero affidarsi nuovamente ad un tecnico spagnolo per darsi una rinfrescata e ritornare ai vertici del calcio europeo. Niente da fare per tutti quei club che ambiscono a Xabi Alonso, la sua permanenza in Germania potrebbe essere più lunga del previsto. Prossima tappa: Bayern Monaco.