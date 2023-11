“Proposte ridicole”: Milan respinto al mittente. E l’Inter va in pressing

Annuncio di calciomercato riguardante il Milan, stoccata ai rossoneri che adesso temono il sorpasso dell’Inter: gli scenari

Ci si avvia alla ripresa delle ostilità nelle competizioni calcistiche per club, con un ciclo di partite, per chiudere il 2023, fondamentale tra campionato e coppe. Gare che non potrà sbagliare il Milan, attardato in classifica rispetto alla vetta e che va a caccia del passaggio del turno in Champions League.

L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili a gennaio per poi valutare le mosse opportune sul mercato. La sessione di trasferimenti estiva, per il Diavolo, è stata di un certo spessore, ma a Pioli e soci sembra mancare ancora qualcosa per competere ai massimi livelli. Ecco dunque che il mercato invernale potrebbe servire e non poco in una ottica di rafforzamento. Sono numerosi gli obiettivi che vengono seguiti da Furlani e Moncada, con Cardinale spettatore interessato. Uno dei profili più interessanti per il Milan però si allontana nuovamente, e il ‘derby’ di mercato con l’Inter infastidisce non poco.

Taremi, il retroscena dal Porto stronca il Milan: Inter pronta ad approfittarne

In estate, il Milan, come sappiamo, ha provato a prendere Taremi dal Porto. L’iraniano, alla fine, non si è mosso e a fine stagione andrà in scadenza di contratto con i lusitani. Sulla vicenda, è tornato il presidente dei Dragoes, Pinto da Costa.

In una intervista all’emittente portoghese ‘SIC’, Da Costa ha spiegato: “Dal Milan sono arrivate proposte ridicole di cui non abbiamo nemmeno parlato, non ci si avvicinava nemmeno alla clausola rescissoria. Il rinnovo di Taremi? Dobbiamo essere realisti, gli abbiamo fatto proposte da 9 milioni l’anno che non ha ancora accettato”. Dunque, l’addio al Porto si fa sempre più vicino. Le cifre di cui si parla potrebbero non essere accessibili al Diavolo. Pista sempre più plausibile, invece, l’Inter, stando proprio a ‘SIC’.