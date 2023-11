L’annuncio che ‘stravolge’ il Milan: “Malumori e addio a gennaio”

Dai rossoneri alla Juventus fino a Farioli, le ultime di calciomercato nella diretta Twitch di Tv Play

Il calciomercato Milan è stato uno degli argomenti toccati da Fabrizio Rovera, collega esperto di calcio francese, al Social Football Summit’ del quale Tv Play è media partner.

I rossoneri sono a caccia di un bomber, con Moncada e soci che potrebbero provare ad anticipare il nuovo innesto già nella finestra di gennaio. Il nome più ‘caldo’ rimane quello di Jonathan David del Lille, che in questo avvio di stagione non è riuscito ad esprimersi sui livelli della passata annata.

“David è un profilo giusto per qualsiasi club d’alto livello – ha sottolineato Rovera – Non ha la fisicità di Giroud, però parliamo di un attaccante diverso che senz’altro si può adeguare alla Serie A. La situazione ora con il Lille è particolare, sta giocando meno e sta segnando meno per rimane un profilo da doppia cifra con il due davanti”.

“Non è un attaccante da così pochi gol – ha proseguito Rovera parlando di David, a segno solo quattro volte quest’anno – Penso sia successo qualcosa, in estate voleva partire e il Lille si è impuntato. Mi sembra difficile che possa partire già a gennaio, tuttavia se ci dovessero essere malumori e dovesse continuare a segnare poco il Lille, ecco che il club francese potrebbe ragionare su una cessione nel bel mezzo della stagione”.

Rendimento opposto a David è quello di Khephren Thuram, obiettivo di Juventus e Inter: “Ha un costo importante, però il Nizza non ha bisogno di soldi e può anche scendere di qualche milione, rispetto alla richiesta di 40 milioni, se il giocatore dovesse volere una destinazione specifica tra le preferite”.

Rovera a Tv Play: “Farioli? La sua bravura si era già vista in Turchia”

Terzo in Ligue 1, il Nizza è guidato dall’italiano Farioli che ha attirato su di sé l’interesse di diverse big, tra queste il Napoli come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it.

“Si era già visto in Turchia quanto fosse bravo. Al Nizza sono stati bravi nel dargli tempo e fiducia. Miglior difesa d’Europa, giovani, talento… Adesso il Nizza può sognare davvero un posto in Champions League”, ha concluso Rovera.