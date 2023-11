La Juve sulla strada del Torino: il capitano veste bianconero

La Juventus sta iniziando a pensare al prossimo mercato estivo e sembra che i bianconeri abbiano messo nel mirino un giocatore del Torino

La sosta per le nazionali sta volgendo al termine e, nel prossimo weekend, tornerà la Serie A; una delle partite più interessanti della tredicesima giornata è, senza ombra di dubbio, il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. I bianconeri, secondi in classifica, cercano il successo che certificherebbe la possibilità di lottare per lo scudetto fino alla fine; vincere contro i ragazzi di Inzaghi non sarà semplice considerando la qualità dei nerazzurri.

Servirà una partita semplicemente perfetta sia a livello offensivo ma soprattutto a livello difensivo; proprio la retroguardia della Juventus è un punto di forza di una squadra che, fino ad ora, ha subito solamente sette reti. Tra i principali protagonisti del reparto arretrato troviamo, senza nessun dubbio, Bremer; il classe 1997, da quando è approdato in bianconero, è subito diventato uno dei leader della squadra riuscendo a non far rimpiangere un giocatore come Chiellini, simbolo bianconero degli ultimi anni.

Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, in marcatura, negli anticipi e nelle letture difensive; un centrale con queste caratteristiche è fondamentale per la Juventus e le ambizioni di una squadra decisa a lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. La squadra sta pensando all’Inter mentre la società sembra stia iniziando a pensare al futuro e a come rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; uno dei reparti su cui intervenire, la difesa, potrebbe vedere l’arrivo di un altro giocatore in forza al Torino.

Calciomecato Juventus piace Buongiorno del Torino: la situazione

Stando a quanto riportato da Repubblica Torino, la Juve sembra aver messo gli occhi su Buongiorno; il classe 1999 è tra i punti fermi della formazione di Juric e, anche in nazionale, si sta ritagliando uno spazio molto importante. Nell’ultima partita disputata dagli azzurri, lo zero a zero in casa dell’Ucraina valsa la qualificazione ai prossimi Europei, uno dei migliori in campo è stato proprio Buongiorno.

Il centrale, nonostante il cartellino giallo rimediato dopo solamente sette minuti, ha disputato una partita di altissimo livello riuscendo a limitare l’attacco dei padroni di casa. Giocatore molto interessante e che, in questa stagione, sta dimostrando tutto il suo valore; per il Torino è elemento imprescindibile e, continuando con questo rendimento, sarà sicuramente uno dei punti fermi della nazionale di Spalletti in Germania agli Europei.

La Juventus sembra lo stia iniziando a monitorare con particolare attenzione e non è da escludere che, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, i bianconeri possano provare a strappare, dopo Bremer, un altro difensore al club granata.