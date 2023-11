Juventus-Inter, la frecciata di Pjanic sul 2018: “Chi vince, non parla”

Juventus-Inter si avvicina, le parole sul derby d’Italia del grande ex Pjanic: la frecciata sull’episodio del 2018

Juventus-Inter in arrivo, con il solito carico di emozioni, ma anche tensioni e polemiche. Una sfida sentitissima da entrambi gli ambienti e il cui peso viene avvertito anche da chi non è più in campo con le maglie bianconere o nerazzurre, ma ricorda bene cosa si prova. Come Miralem Pjanic, che con la Juve è stato un grande protagonista della sfida.

Il suo nome è indissolubilmente legato allo Inter-Juventus dell’aprile 2018, gara che di fatto consegnò lo scudetto ai bianconeri per quell’anno. Il bosniaco non si nasconde e in una intervista a ‘Tuttosport’ non risparmia una ulteriore frecciata sull’accaduto: “Quella vittoria per 3-2 è la sfida con l’Inter che ricordo con più piacere – ha dichiarato – In Italia si parla ancora della seconda ammonizione che avrei dovuto prendere? Io dico sempre che quelli che vincono non parlano. Quello scudetto lo abbiamo vinto perché eravamo la squadra più forte, come in tutti gli anni in cui ero alla Juventus”.

Sulla sfida di domenica sera, poi, Pjanic aggiunge: “Sarà una grandissima partita, difficile da sbloccare e da giocare con intelligenza. L’Inter ha più certezze, ma non mi stupisce vedere la Juventus lassù in alto: Allegri è una garanzia e i risultati li porta. Chiesa e Vlahovic sono forti e devono sbloccarsi, va bene la solidità ma contano anche i gol degli attaccanti. Sono sicuro che ci riusciranno, le doti le hanno”.