“Inter sull’orlo del baratro”: il primato non basta, l’allarme spaventa

La situazione finanziaria dell’Inter sotto i riflettori ed è raccontata in tutto i suoi aspetti: “Sull’orlo del baratro”

C’è l’Inter sotto i riflettori e lo è per la situazione finanziaria del club. In attesa che torni a parlare il campo, con l’atteso big match in casa della Juventus, il club nerazzurro diventa protagonista per i problemi economici che si porta dietro ormai da anni, da quando il gruppo Suning ha iniziato una crisi dalla quale ancora non è uscito.

Una situazione che si è andata a sommare con il rosso del bilancio interista, portando ad una scelta di contenimento dei costi e di cessioni eccellenti per provare a riordinare i conti. Proprio su questo si è concentrato ‘The Athletic Football podcast’ che è partito da alcune domande sul calcio italiano in generale e soffermandosi in particolare sulla situazione vissuta dall’Inter.

Diverse le domande che si pongono gli autori del podcast dove si afferma che “è difficile capire perché la Serie A sia andata così tanto alla deriva, ma è un dato di fatto”. Come un dato di fatto sono le difficoltà dell’Inter con gli autori che afferma: “Nel 2021 la società era davvero sull’orlo del baratro“.

Inter sull’orlo del baratro: “Sufficiente vincere solo in campo?”

Il podcast parte dalla situazione dell’Inter e si domanda come è possibile che un club che ha vinto il titolo di campione d’Italia per 19 volte e che negli ultimi anni ha conquistato cinque trofei, lotti per “arrivare a fine mese”.

Il quadro, è stato affermato durante il podcast, “non è così roseo” e viene spiegato che “nonostante l’aumento delle entrate, i profitti sono bassi e i debiti sono alle stelle”. A questo va ad aggiungersi uno stadio obsoleto e alcune cessioni eccellenti. Ecco il quadro in cui gioca l’Inter che riesce comunque a primeggiare in Italia, ma a che prezzo?

Questo si domandano gli autori, chiedendo se è “sufficiente avere successo soltanto in campo” e, se la soluzione è la cessione del club, “qualsiasi società italiana è abbastanza attraente” da invogliare qualcuno ad acquistarla?