Ex Lazio truffato: ha perso 80 milioni, colpa di un direttore di banca

L’ex giocatore della Lazio è stato vittima di una clamorosa truffa che lo ha visto perdere la bellezza di ottanta milioni di euro

Non è un periodo semplice per l’ex giocatore della Lazio; parliamo di Muslera, portiere che ha vestito la maglia biancoceleste dal 2007 al 2011. L’estremo difensore ha vissuto anni importanti nella capitale andando a vincere due trofei, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Al termine della sua avventura in biancoceleste, Muslera si è trasferito al Galatasary e ancora oggi difende i pali della squadra turca.

In questa stagione il club sta lottando per obiettivi importanti sia in campionato sia in Champions League dove può ancora strappare il pass per gli ottavi di finale. Estremo difensore esperto, abile tra i pali, nelle uscite e con ottime doti di leadership; una delle caratteristiche di Muslera, infatti, è l’abilità nell’andare a guidare il reparto difensivo.

Ora però dobbiamo uscire dall’ambito calcistico e parlare di una spiacevole vicenda che lo ha visto protagonista; Muslera, infatti, è stato vittima di una truffa per un totale di ottanta milioni di euro. L’estremo difensore si era affidato ad un direttore di banca il quale aveva convinto il portiere ad investire in un fondo che non ha portato i frutti sperati. Una vicenda decisamente spiacevole con il portiere che, a livello di cifre, ha investito 1.10 milioni di euro. Oltre all’estremo difensore biancoceleste sono stati truffati altri calciatori.

Muslera e non solo: truffato un ex centrocampista

Abbiamo parlato della vicenda Muslera e della truffa subita dall’ex estremo difensore biancoceleste. Oltre a lui, ad essere finito in mezzo alla frode, un altro esponente del mondo calcistico; stiamo parlando di Arda Turan che dopo una carriera molto importante (dove ha vestito maglie prestigiose come quelle di Barcellona e Atletico Madrid), il classe 1987 ha iniziato la carriera da allenatore e, al momento, è alla guida dell’Eyupspor.

L’ex centrocampista ha visto perdere tutti i suoi risparmi e, come nel caso di Muslera, il responsabile è stato un direttore di banca. A livello di cifre si parla di tredici milioni di euro investiti e persi da Arda Turan. Una vicenda decisamente spiacevole che ha visto coinvolti due esponenti del mondo calcistico; il primo è ancora in attività e milita nel Galatasaray, il secondo ha iniziato la carriera da tecnico dopo essere stato un centrocampista di spessore capace di realizzare un numero importante di gol che hanno regalato diverse soddisfazioni alle sue squadre.