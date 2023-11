Vlahovic sacrificato dalla Juve: il nuovo bomber costa 25 milioni

Vlahovic sacrificato dalla Juve nelle prossime sessioni di calciomercato: il nuovo bomber costa ‘solo’ 25 milioni. L’indiscrezione

Il calciomercato invernale si avvicina e in casa Juventus si è già tornato a parlare del possibile futuro di Dusan Vlahovic.

Dopo un ottimo avvio di stagione, piuttosto incoraggiante, il bomber serbo si è nuovamente fermato per infortunio e, dal suo ritorno in campo, non si è ancora sbloccato. La condizione non è delle migliori e in sede di mercato tiene banco anche la questione rinnovo ed il suo possibile sacrificio in estate.

Le big europee, infatti, sono in agguato ed il club bianconero potrebbe valutare la sua cessione per monetizzare subito senza correre il rischio di una svalutazione del cartellino. Negli ultimi giorni è rispuntato con forza il nome dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Morata non tramonta: la posizione dell’Atletico Madrid

Il primo nome di Allegri in caso di addio di Vlahovic è quello di Alvaro Morata. Come riportato da ‘todofichajes.com’, i bianconeri potrebbero tornare all’assalto già a gennaio.

Morata e De Paul sono i due obiettivi della Juve in casa Atletico Madrid, entrambi già per gennaio stando al portale spagnolo. La valutazione di Morata è di circa 25 milioni di euro: il grande ex bianconero si è preso il posto da titolare coi ‘Colchoneros’, ma il rientro di Depay potrebbe far vacillare Simeone. Giuntoli è in agguato.