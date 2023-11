Varane sceglie la Serie A: colpo da 20 milioni

Il calciatore avrebbe il desiderio di trasferirsi in Italia, per giocare in Serie A. L’addio ai Red Devils avverrà nel 2024

L’avventura del francese al Manchester United, appare ormai ai titoli di coda. In Inghilterra non hanno alcun dubbio:

Raphael Varane è destinato a lasciare i Red Devils e la Premier League nel 2024, per sposare un nuovo progetto. A scrivere del futuro del giocatore classe 1993, che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno 2025, è The Sun, che facendo riferimento ad una propria fonte, sottolinea come le possibilità sul tavolo siano due, e una è relativa all’Italia.

Secondo quanto si può leggere, Varane sarebbe affascinato dall’ipotesi di poter giocare in Serie A, ma serve chiaramente l’offerta giusta, che possa convincerlo. L’altra pista lo porterebbe, invece, a trasferirsi in Arabia Saudita e diverse squadre già si sarebbero fatte avanti.

Il centrale difensivo inglese, però, non dovrebbe lasciare il Manchester United durante il calciomercato di gennaio. La volontà di Erik ten Hag sarebbe, infatti, quella di trattenere tutti i migliori giocatori e di conseguenza anche l’ex Real Madrid fino al termine della stagione. In estate così i Red Devils saranno pronti ad ascoltare le offerte che arriveranno per il giocatore: si partirebbe da una richiesta di 17-20 milioni di sterline, 20-23 milioni di euro.

Varane in Serie A: le possibili destinazioni italiane per il francese

Una cifra alla portata per diverse squadre italiane, che potrebbero decidere di puntare sul giocatore. The Sun non fa riferimento ad alcun club di Serie A, ma i top team potrebbero aver già drizzato le antenne, per un colpo davvero importante.

L’Inter, ad esempio, ha dimostrato di essere sempre molto attenta a questo tipo di affare, e dopo Pavard potrebbe decidere di rafforzare la retroguardia di Simone Inzaghi, con un nuovo calciatore francese. Sono alla ricerca di un centrale, poi, anche Milan e Juventus, che potrebbero così entrare in concorrenza con nerazzurri. Ma attenzione all’ipotesi Roma, che nel recente passato ha dimostrato come l’affare Varane non sia così impossibile. D’altronde chi avrebbe scommesso di vedere prima Dybala e poi Lukaku con la maglia giallorossa? Davvero in pochissimi.