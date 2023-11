Thiago Motta e la clausola che cambia tutto: Juve e Inter (ma non solo) alla finestra

Il futuro di Thiago Motta viene tenuto d’occhio con grande interesse da molti club, non solo Juventus e Inter: la clausola che cambia tutto

Un Bologna preso, lo scorso anno, in una situazione delicatissima e portato poi a fine stagione nella parte sinistra della classifica con idee e gioco. In questa stagione, una crescita costante sua e della sua squadra, che sta affermando Thiago Motta tra le principali rivelazioni in panchina.

Che l’ex centrocampista di Barcellona, Genoa, Inter e Psg fosse un tecnico dalle buone potenzialità si era già capito, ma adesso le sue doti sono sotto gli occhi di tutti. E non è un caso che si parli di lui già da tempo nell’ottica di una panchina di un top club. A Bologna lui sta benissimo, lo ha ribadito, rispedendo al mittente anche voci e possibili offerte nella scorsa estate, ma ora il momento del grande salto potrebbe essere davvero vicino.

Thiago Motta, la sua ombra incombe su Inzaghi, Allegri e altri big: gli scenari

Questo nonostante il Bologna intenda blindarlo, con un rinnovo fino al 2026. Due opzioni, secondo ‘Tuttosport’: un rinnovo ‘semplice’ di un altro anno (l’attuale scadenza del contratto è nel 2025), o l’inserimento di una opzione per il prolungamento. Ma non è finita qui.

Infatti, nel contratto potrebbe essere inserita una clausola per permettergli di liberarsi dall’accordo e rispondere all’eventuale chiamata di una big. E a questo punto le vicende di Juventus e Inter possono diventare molto interessanti in prospettiva. Se Allegri o Simone Inzaghi dovessero ‘fallire’ in questa stagione, l’ipotesi di rivolgersi all’italobrasiliano sarebbe assai intrigante sia per i bianconeri per i nerazzurri. C’è anche la Roma, considerando che per Mourinho l’addio a fine stagione è più di una eventualità.