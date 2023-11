Roma, rinnovo e Totti: la verità di Mourinho

José Mourinho ha rilasciato un’intervista al Tg1 raccontando le ambizioni sue e della Roma: le parole del tecnico giallorosso

Una Conference in bacheca, un’Europa League ‘scippata’ da una condotta arbitrale controversa: José Mourinho non ha però perso ancora la fame e ambisce a vincere ancora sulla panchina della Roma.

In scadenza di contratto a fine stagione, il tecnico portoghese non sa ancora quale sarà il suo futuro, con le sirene arabe che suonano sempre più forti come evidente dalle dichiarazioni di Saad Al-Lazeez, Ceo della Saudi Pro League. Intanto lo ‘Special One’ ha parlato al ‘TG1’ con un’intervista in cui si è soffermato sulle ambizioni per la stagione in corso.

“Totti è il numero 1 della storia della Roma. Bello lavorare con lui? Capisco la domanda, ma devo rispondere in modo difensivo, visto che ho la fama di essere difensivo anche se la mia squadra segna tanti gol: è una cosa tra Totti e la società”.

TERZA FINALE – “Nella storia della Roma è la prima volta di due finali europee di fila. Puoi immaginare la difficoltà: se pensi a tre finali europee di fila, vai verso squadre mitiche, ma ci proviamo”.

Mourinho e il rinnovo: “Con i Friedkin parlo del lavoro di oggi”

L’ultima domanda dell’estratto dell’intervista con Mourinho che sarà mandata in onda integralmente venerdì sera è dedicata al rinnovo.

“Resto? Non lo so. Con Friedkin ho parlato 10 minuti dopo la partita con la Lazio, settimana scorsa ho parlato con Ryan. Parliamo di oggi, del lavoro di oggi, non di rinnovo”.