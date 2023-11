Milan, Pioli sorride a metà: da Loftus-Cheek a Pulisic, il punto sugli infortunati

La situazione a Milanello in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma nel weekend

Il Milan di Stefano Pioli è tornato a correre e sudare in vista della gara di sabato sera contro la Fiorentina.

I rossoneri si sono ritrovati questo pomeriggio a Milanello, dopo aver usufruito di due giorni di libertà. Non c’erano chiaramente la stragrande maggioranza dei nazionali, che si rivedranno dalle parti del centro sportivo di Carnago, tra domani e dopodomani.

Le attenzioni principali erano così rivolte su quei calciatori sulla via del recupero, che dovrebbero tornare a disposizione per la partita contro i viola. Oggi, così, i segnali positivi sono arrivati da Christian Pulisic e Davide Calabria: come confermato a Calciomercato.it, entrambi i calciatori si sono, infatti, allenati inizialmente in gruppo, prima di proseguire con un lavoro individuale.

Presenti con i compagni, in campo, anche Ismael Bennacer, per il quale è ormai partito il conto alla rovescia verso il rientro, e Rade Krunic, che ieri è stato risparmiato dal suo Ct.

Milan, da Loftus-Cheek a Leao: il punto della situazione

Hanno continuato a lavorare a parte, invece, Ruben Loftus-Cheek, Simon Kjaer e Rafa Leao. Ad aver sorpresi i tifosi è senza dubbio l’inglese, che in molti stamani avevano annunciato in gruppo.

L’ex Chelsea non ancora in condizione fisica ottimale è comunque prossimo al rientro e la speranza concreta è quella di vederlo in campo già contro la Fiorentina. E’ evidente che tra domani e dopodomani avremo un quadro più chiaro sia per lui che per il danese.

Per quanto riguarda il portoghese, che a Lecce ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale, invece, è davvero una corsa contro il tempo: il Milan non ha alcuna intenzione di correre alcun rischio e proprio per questo la sua presenza contro il Borussia Dortmund è davvero complicata. Si aspettano, comunque, segnali da Milanello (un lavoro individuale sul campo) per capire se si potrà tornare a sperare in un recupero di Leao per la Champions o se bisognerà rimandare tutto alle partite successive.