Dragusin ai saluti: adesso le cose si fanno serie, Gilardino si è rassegnato

Il mercato del Genoa, nella sessione invernale, potrebbe subire un duro colpo con Dragusin seriamente a rischio cessione

Il Genoa, nell’ultimo turno di campionato, ha battuto il Verona in una partita fondamentale nella stagione dei rossoblù; per il raggiungimento della salvezza, obiettivo primario del club, vincere partite del genere è fondamentale. I ragazzi di Gilardino stanno mostrando, in questa prima fase di stagione, di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario specialmente in casa. Una squadra con una precisa idea di gioco e alcuni elementi assolutamente imprescindibili.

Tra questi dobbiamo menzionare, per forza di cose, Gudmundsson; il fantasista del Genoa sta trascinando la sua squadra a suon di prestazioni e gol. Giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Gilardino così come Retegui il cui recupero può dare un contributo determinante per una squadra con l’obiettivo principale, come detto, di ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano.

Altro giocatore che si sta confermando imprescindibile è Dragusin; il difensore è un punto fermo del modulo di Gilardino ed è stato capace di decidere la sfida contro il Verona grazie al gol nel finale di primo tempo. Parliamo di un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, bravo nelle letture difensive, in marcatura e diventato un vero e proprio leader della retroguardia rossoblù. Elemento a cui non si può rinunciare anche se, da questo punto di vista, il prossimo mercato invernale rischia di rappresentare un problema non da poco per il Genoa.

Dragusin piace in Premier League: il punto

Abbiamo detto di come il difensore sia fondamentale per i rossoblù e lo dimostra il fatto che ha giocato tutte le partite della sua squadra; il Genoa ha come obiettivo la salvezza e, per ottenere questo traguardo, Dragusin è indispensabile. Le prestazioni del classe 2002 sono cresciute di partita in partita e non sono passate inosservate.

Sono diverse le squadre ad aver messo gli occhi sul centrale e questo rischia di rappresentare un problema nel corso del prossimo mercato invernale. Il Genoa non ha nessuna intenzione di privarsi di Dragusin ma l’interesse della Premier League potrebbe cambiare le carte in tavola.

Le squadre del massimo campionato inglese, interessate al centrale, sono Arsenal, Tottenham e Newcastle. Parliamo di tre club con obiettivi importanti e, soprattutto, una disponibilità economica in grado di soddisfare le richieste del Genoa e del giocatore. Come detto però i rossoblù non hanno nessuna intenzione di cedere un difensore diventato, in pochissimo tempo, leader della retroguardia di Gilardino e che può risultare assolutamente determinante nel raggiungimento della salvezza.