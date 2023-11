Colpo nerazzurro a gennaio: è fortissimo e a costo zero, tifosi in delirio

Una squadra di Serie A può sorridere; il club a gennaio si rinforzerà con un giocatore in grado di cambiare gli equilibri

Il campionato italiano è andato in pausa per lasciare posto alle nazionali con l’Italia capace di qualificarsi ai prossimi Europei grazie ai quattro punti ottenuti contro Macedonia del Nord ed Ucraina. Al termine della sosta, il calendario propone match particolarmente interessanti e uno di questi mette di fronte Atalanta e Napoli, due squadre che devono assolutamente trovare i tre punti.

I bergamaschi cercano il riscatto dopo aver ottenuto un pareggio (sul campo dell’Udinese) e una sconfitta negli ultimi centottanta minuti; il successo manca dal trenta ottobre quando i ragazzi di Gasperini si imposero tre a zero in casa dell’Empoli. L’Atalanta, in questa stagione, ha obiettivi molto importanti a partire dal campionato dove la voglia è quella di lottare per un posto nella prossima Champions League.

Per quanto riguarda le coppe, invece, i bergamaschi vogliono arrivare il più lontano possibile; stagione importante per una squadra in grado di levare numerose soddisfazioni ai propri tifosi. Gasperini ha una rosa di livello con il tecnico che, nel prossimo mercato invernale, potrà contare anche sull’apporto di un giocatore in grado di alzare il livello della squadra. Stiamo parlando di El Bilal Touré.

Atalanta, El Bilal Touré sta tornando: Gasperini sorride

Nell’ultima sessione estiva di mercato, l’Atalanta ha messo all’opera una mini rivoluzione offensiva con l’arrivo, per una cifra decisamente importante, di El Bilal Touré. Centravanti dalle grandi potenzialità ma che, fino a questo momento, non ha potuto dare il contributo sperato; nel corso della preparazione estiva, infatti, il classe 2001 ha riportato un grave infortunio che lo ha costretto ad un lungo stop.

L’attaccante non ha ancora iniziato la stagione e questo ha privato Gasperini di un giocatore importante e, soprattutto, una risorsa in più per affrontare al meglio i numerosi impegni tra campionato e coppe. Il tecnico può finalmente sorridere dal momento che El Bilal Touré sembra stia per uscire dal tunnel; per tornare al meglio della condizione fisica serve del tempo con il giocatore che dovrà anche inserirsi, alla perfezione, nei sistemi tattici dell’Atalanta.

Per il recupero dell’attaccante si parla di circa un mese; El Bilal Touré dunque potrebbe rientrare a fine dicembre. Dal punto di vista del calendario, l’Atalanta in quel lasso di tempo affronterà il Bologna (il ventitré dicembre) e il Lecce il trenta. Due partite importanti dove Gasperini, molto probabilmente, potrà contare su un giocatore che fino ad ora non ha potuto fornire il giusto contributo ma con le qualità tecniche per regalare ai tifosi bergamaschi diverse soddisfazioni.