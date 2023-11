Batosta Leao: si allungano i tempi di recupero

Brutte notizie per Stefano Pioli, si allungano i tempi di recupero dall’infortunio per Rafa Leao: ecco quali partite salterà

Anche in questa prima parte di stagione si è visto come Rafael Leao sia ormai diventato il calciatore più importante del Milan: quando il portoghese è in giornata, i rossoneri possono mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Ecco perché l’infortunio che lo sta tenendo ai boxe preoccupa particolarmente Stefano Pioli e il suo staff.

La lesione di primo grado al bicipite femorale destro non ha permesso a Leao di prendere parte agli impegni con la nazionale portoghese, ma il recupero sta procedendo più a rilento del previsto. Per la sfida di campionato contro la Fiorentina, banco di prova piuttosto importante per i rossoneri, non era previsto il suo utilizzo e non riuscirà ad esserci: la brutta notizia più pesante per Pioli, però, è un’altra.

Infortunio più pesante del previsto: Leao non ci sarà con il Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il recupero dall’infortunio di Rafael Leao sta procedendo a rilento e non ci dovrebbe essere nemmeno per la sfida cruciale contro il Borussia Dortmund.

Il passaggio del turno in Champions League è in bilico e passerà dalle prossime due sfide contro Dortmund e Newcastle. Non avere a disposizione Rafael Leao potrebbe complicare notevolmente i piani del Milan, che dovrà riuscire a vincere contro i tedeschi senza la propria stella. Anche contro il Paris Saint-Germain l’uomo che ha scardinato il match è stato il numero ’10’, l’unico in grado di spaccare in due la partita.

Stefano Pioli sta già valutando come ridisegnare il Milan: Chukwueze sulla corsia di destra, con il compito di fare il Leao, Pulisic al centro e Okafor sulla corsia di sinistra. L’assenza del lusitano sarebbe comunque l’occasione per mettersi in mostra: il nigeriano sarà alla prima chiamata importante da quando veste la maglia del Milan, mentre Okafor può continuare il proprio processo di crescita. Insomma, i rossoneri dovranno fare a meno di Leao in un momento chiave della stagione: l’obiettivo è riaverlo il 9 dicembre per la sfida con l’Atalanta.