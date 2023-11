Balotelli in Nazionale: annunciato il ritorno in diretta

L’attaccante oggi all’Adana Adana Demirspor si candida per un posto ai prossimi Europei 2024

Forte del pareggio ottenuto ieri sera contro l’Ucraina, l’Italia di Luciano Spalletti si è aggiudicata la qualificazione diretta ai prossimi Europei 2024 di Germania, evitando di dover affrontare l’incubo dei playoff. Una competizione particolarmente sentita dopo aver vinto l’ultima edizione nell’estate 2021.

Nonostante alcune gerarchie siano già state ben definite nel corso delle prime tre convocazioni ufficiali diramate da Spalletti dal suo arrivo sulla panchina della Nazionale Italiana, qualche punto interrogativo rimane invece in attacco. Raspadori sembra essere in questo momento avanti nel ruolo di prima punta rispetto ad altri compagni come Scamacca e Kean, quest’ultimo utilizzato anche da esterno sinistro. Da valutare, invece, quelle che saranno le condizioni di Immobile da qui ai prossimi mesi sotto l’aspetto fisico.

Un altro attaccante che potrebbe entrare nei ragionamenti di Ct azzurro è Mario Balotelli. Il centravanti dell’Adana Demirspor è attualmente fermo per un infortunio al ginocchio, ma sarebbe disposto a tornare in Nazionale. Queste le sue parole pronunciate in diretta su TV Play: “In che rapporti sono con Spalletti? L’ho conosciuto in due occasioni, non ho rapporti. L’ho conosciuto e mi ha fatto due battute due anni fa quando abbiamo fatto l’amichevole Adana-Napoli. Se sono adatto al suo calcio? Non conosco tanto il suo calcio, sono sincero. Ho visto alcune partite del Napoli, ma non so cosa chiede esattamente”.

Balotelli in Nazionale, l’annuncio in diretta: “Se sto bene sono il più forte”

Balotelli ha poi raccontato di essere chiaramente pronto davanti ad un’eventuale chiamata di Spalletti: “Se ci spero? Vuoi vincere l’Europeo? Secondo te io te lo faccio perdere? Allora chiamami”.

L’attaccante ha infine sottolineato che, una volta rientrato dall’infortunio, potrebbe avere serie chance di tornare protagonista con la maglia Azzurra: “Se sto bene io mi ritengo ancora il più forte, lo dico senza problemi, ma se sto bene. Io sarei molto più felice se convocasse Esposito che me, sarebbe la prima esperienza, l’inizio. Per me sarebbe l’ultima. Mondiale? Io con gli Europei ho bellissimi ricordi, ma con i Mondiali no. Bisogna pensare giorno per giorno”.