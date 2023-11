Addio Napoli, l’agente parla chiaro: “Valuteremo altre opportunità”

Messaggio al Napoli e a De Laurentiis da parte dell’agente del giocatore: “Pronti a valutare altre opportunità, è un fuoriclasse”

Solo 26 minuti giocati in stagione e una permanenza che si fa sempre più complicata, soprattutto dopo quelle che sono le dure parole dell’agente di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000.

Il giocatore, sotto contratto con il Napoli fino al 2025, ha fino ad oggi giocato solo 26 minuti in stagione, per un totale di tre presenze in campionato e zero in Champions League, con un gol e un assist. Pochissimi minuti quindi per il prodotto del vivaio partenopeo, che potrebbe cambiare aria nella sessione invernale di mercato. Ne ha parlato in maniera piuttosto chiara il suo agente Mario Giuffredi, che ha lanciato un messaggio diretto alla società azzurra e al presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, l’agente di Gaetano lancia un messaggio: “Più minuti o addio”

Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, soffermandosi sul futuro del suo assistito, Giuffredi ha infatti parlato in maniera piuttosto chiara.

“Gaetano deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio. Deve esprimere le sue qualità e se non potrà farlo a Napoli allora dovrà farlo altrove. Valuteremo altre opportunità. Per me è un fuoriclasse”. Parole chiare, con un messaggio diretto al numero uno azzurro. Potranno essere decisive le prossime settimane, prima di quello che sarà l’inizio del mercato invernale. Ora che sulla panchina partenopea è arrivato Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia, il minutaggio di Gaetano potrebbe cambiare. Bisognerà valutare se con il nuovo allenatore il centrocampista potrà avere più minuti ed entrare maggiormente nelle rotazioni. Se così non sarà, allora l’addio a gennaio sembra davvero estremamente probabile.