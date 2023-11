Ucraina-Italia, flop totale: “Meglio Balotelli”

L’Italia riesce a portare a casa il punto che serviva per ottenere la qualificazione agli Europei ma soffrendo e c’è un flop totale

Con fatica, soffrendo un po’ ma portando a casa il risultato che serviva. L’Italia strappa il pass per Euro2024 pareggiando a Leverkusen contro l’Ucraina.

Un pareggio di sofferenza, in cui gli azzurri hanno provato a vincere, ma hanno anche rischiato di subire il gol che avrebbe cambiato completamente le cose e costretto Spalletti agli spareggi per approdare agli Europei. Una gara vissuta all’insegna dell’equilibrio, con l’Italia che ha provato a tenere in mano il pallino del gioco, con qualche accelerazione partita dai piedi di Chiesa, ma anche ha anche prestato il fianco in qualche occasione alle ripartenze degli avversari.

Per la Nazionale è mancato il gol e ciò è dovuto anche alla serata di poca fortuna per i nostri attaccanti. Raspadori non ha fatto male ma è mancato sotto porta, mentre l’ingresso in campo di Scamacca non è stato incisivo. Anzi, proprio l’atalantino è stato duramente criticato dai tifosi su X (ex Twitter), tanto da invocare Balotelli al suo posto.

Ucraina-Italia, Scamacca è un flop: “Irritante”

Tanti i tifosi che non hanno gradito l’ingresso in campo di Scamacca, soprattutto il modo in cui l’attaccante ha dato una mano alla squadra.

“L’utilità di Scamacca qualcuno l’ha notata” scrive un utente ed un altro lo paragona ad un citofono. Ma è soprattutto l’atteggiamento che non è gradito: “Perché ci meritiamo di vedere gente senza voglia come Scamacca in una partita decisiva?” si domanda un tifoso.

Frequente anche il paragone con Balotelli con più di un utente che invoca l’ex Milan e Inter e lo definisce migliore dell’attuale numero 9 azzurro.

Ecco alcuni tweet:

