Rinforzo a gennaio: la Fiorentina guarda in casa Bonucci

La Fiorentina, nel prossimo mercato di gennaio, sembra intenzionata a rinforzare la rosa di Italiano; si guarda in casa di Bonucci

Nell’ultimo turno di Serie A, la Fiorentina ha battuto il Bologna per due a uno ritrovando il successo dopo tre sconfitte consecutive. Tre punti importanti che permettono ai viola di tornare in zona Champions League; in queste prime dodici giornate la squadra ha dimostrato di poter lottare per obiettivi importanti. Rosa forte con una precisa idea di gioco e la voglia, come abbiamo visto, di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Alla ripresa del campionato ci sarà la sfida contro il Milan, un match complesso ma dove i ragazzi di Italiano possono fare bene.

Una stagione importante quella della Fiorentina con obiettivi di spessore tra campionato e coppe; la società viola, per essere protagonista fino alla fine, sembra intenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di Italiano. Tra i reparti su cui intervenire troviamo, senza ombra di dubbio, la difesa e in particolar modo il ruolo del terzino destro.

Il tecnico viola ha bisogno di un nuovo innesto considerando i problemi di Dodo, infortunatosi contro l’Udinese e Kayode che spera di tornare a disposizione per la sfida contro il Milan in modo da fornire un contributo importante nel corso dei novanta minuti. I viola, scendendo in campo ogni tre giorni, potrebbero decidere di intervenire nel corso del prossimo mercato invernale con il club che sembra intenzionato a guarda in casa Bonucci.

Fiorentina, serve un terzino destro: interesse per Juranovic

Bonucci, nell’ultima sessione di mercato, è andato all’Union Berlino; un trasferimento, fino a questo momento, non molto fortunato considerando il rendimento della squadra in una situazione di classifica decisamente complessa. Nel prossimo mercato invernale, il club di Bundesliga potrebbe perdere una pedina importante.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sembra aver messo gli occhi su Josip Juranovic; il classe 1995, in forza all’Union Berlino, ha disputato fino a questo momento nove partite tra tutte le competizioni. Il contratto del terzino destro con la squadra Bundesliga scade il trenta giugno del 2027 ma, nel prossimo mercato invernale, potrebbe lasciare il club tedesco considerando l’ultimo posto in classifica a differenza di una Fiorentina con obiettivi di spessore tra campionato e coppe.

Italiano, nel prossimo mercato invernale, potrebbe avere una risorsa in più per affrontare la seconda parte di stagione; la società viola osserva la situazione terzini destri con il nome di Juranovic in cima alla lista. Tra gli obiettivi occhio anche ad Holm anche se, da questo punto di vista, la trattativa sembra essere molto più complicata.