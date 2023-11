Milan, clausola da 80 milioni e colpaccio in Liga

Il Milan mette nel mirino un obiettivo per l’attacco nella Liga, ma la richiesta è elevatissima: la clausola rescissoria è da 80 milioni

Il nuovo Milan di Pioli era partito, in questa stagione, con premesse molto incoraggianti, per poi incappare in un ciclo non molto positivo tra ottobre e novembre. I risultati altalenanti hanno allontanato i rossoneri dalla vetta della classifica, ma qualcosa di buono, in prospettiva, si è intravisto.

Il nuovo ciclo con giocatori giovani e di prospettiva ha una sua ragion d’essere, andrà trovata la giusta continuità ma la strada intrapresa può riservare delle soddisfazioni. Occorre trovare i giusti innesti per rinforzare la rosa, andando a scovare talenti che possano, messi insieme, garantire un futuro radioso al Diavolo. Ecco perché la società continua a monitorare con grande attenzione il mercato in vista delle prossime sessioni di mercato. Con un profilo che intriga molto e che si sta imponendo tra le principali rivelazioni di questa stagione, anche se non sarà facile arrivare a lui.

Milan, sfida all’Arsenal per Sancet: il talento dell’Athletic Bilbao ha già una valutazione monstre

Stiamo parlando di Oihan Sancet, giovane spagnolo classe 2000, che con la maglia dell’Athletic Bilbao, insieme ai suoi compagni, sta disputando una stagione di alto profilo.

Baschi quinti in classifica a -4 dalla zona Champions, Sancet si è messo in mostra con 3 gol e 2 assist fin qui. Un ottimo bottino, a riprova di doti certo non comuni. Secondo ‘Okfichajes.com’, in Spagna, su di lui ci sono già le attenzioni di svariati top club. Milan e Arsenal le società che hanno preso informazioni in maniera più convinta, ma la salita si annuncia dura. Il trequartista è blindato da un contratto in scadenza 2032 e con una clausola rescissoria da ben 80 milioni di euro.