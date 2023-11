Gilardino pronto a rilanciare il flop del Milan: al Genoa a gennaio

Il prossimo mercato di gennaio potrebbe essere determinante per un giocatore pronto a rilanciarsi nel Genoa di Gilardino

Nell’ultimo turno di campionato, il Genoa ha battuto Verona con il punteggio di uno a zero; successo fondamentale, firmata Dragusin, in chiave salvezza per una squadra che vuole raggiungere l’obiettivo il prima possibile. Dopo le prime dodici giornate di Serie A possiamo dire come i ragazzi di Gilardino abbiano una precisa idea di gioco e, specialmente davanti al proprio pubblico, siano in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Uno dei protagonisti dei rossoblù è, senza ombra di dubbio, Gudmundsson; il classe 1997, con le sue qualità, sta dimostrando di poter trascinare la squadra verso la permanenza nel massimo campionato italiano. Giocatore forte tecnicamente e con la possibilità di risultare decisivo sia in zona gol sia a livello di assist; altro giocatore fondamentale per il Genoa è Retegui. L’attaccante ha qualità importanti e il suo recupero, per il sistema di gioco di Gilardino, è indispensabile.

Al rientro dalla sosta ci sarà il match con il Frosinone e la speranza è quella di recuperare il centravanti per avere una soluzione in più; a livello offensivo non è da escludere che la società, nel prossimo mercato invernale, possa decidere di intervenire per dare a Gilardino una risorsa da poter utilizzare nella seconda parte di stagione. Tra le varie possibilità occhio all’ex Milan.

Calciomercato Genoa, idea Pellegri: può rilanciarsi con Gilardino

Come abbiamo detto, dunque, la società rossoblù potrebbe intervenire nel mercato di gennaio per dare a Gilardino una risorsa in più a livello offensivo. Stando a quanto riportato da La Stampa, il Genoa sembra aver messo nel mirino Pietro Pellegri; il classe 2001 ha già vestito la maglia del Grifone e non è da escludere un suo ritorno.

L’attaccante, in forza al Torino, sembra avere poco spazio a causa della presenza (nel reparto offensivo) di Sanabria e Zapata. Fino a questo momento Pellegri, tra campionato e Coppa Italia, ha giocato undici partite per un totale di 293 minuti; un minutaggio dunque ridotto e che potrebbe potare il giocatore, nel prossimo mercato invernale, a cambiare maglia.

Pellegri, nel corso della sua carriera, ha anche vestito la maglia del Milan ma la sua esperienza in rossonero non è stata poi così fortunata; giocatore dalle indiscusse potenzialità ma che fatica ad avere la giusta continuità fisica. A gennaio non è escluso un cambio maglio con il ritorno al Genoa che potrebbe rappresentare una svolta importante sia per il giocatore sia per la squadra il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile.