Emergenza Milan, Pioli pensa a una sorpresa

Il Milan deve fare i conti con una vera e propria emergenza offensiva in vista della sfida di campionato con la Fiorentina

Archiviata la sosta del campionato, il Milan proietta l’attenzione alla sfida con la Fiorentina. L’obiettivo è di tornare al successo dopo il ko con l’Udinese e il pari di Lecce, ma per Stefano Pioli abbondano i problemi.

Emergenza attacco per il Milan che, dopo la sosta per le Nazionali, ospiterà la Fiorentina nel match in programma sabato sera allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano con l’obiettivo di tornare al successo dopo i due passi falsi con Udinese e Lecce. Battere la squadra di Vincenzo Italiano non sarà semplice, anche a causa dei problemi di formazione con cui Stefano Pioli sarà costretto a fare i conti in questa settimana che porterà alla sfida con la compagine gigliata.

Olivier Giroud non ci sarà per squalifica rimediata sul campo del Lecce dove Rafael Leao ha alzato bandiera bianca dopo appena dieci minuti di gioco a causa di un problema di natura muscolare che lo terrà fermo ai box anche contro la Fiorentina. Ecco perché in attacco Stefano Pioli dovrà rivoluzionare le sue scelte. Sicuramente uno tra Pulisic e Chukwueze partirà titolare, anche perché entrambi sono rimasti a Milanello durante questa sosta. Resta da capire chi agirà da prima punta tra Okafor e Jovic, ma a gara in corso il tecnico rossonero potrebbe optare per una scelta che avrebbe del clamoroso.

Milan, con la Fiorentina possibile chance per Camarda

La pazza idea di Stefano Pioli potrebbe essere quella di convocare Francesco Camarda, attaccante classe 2008 (compirà 16 anni il prossimo 10 marzo) che sta stupendo tutti in Primavera, con 7 gol e 2 assist nelle tredici partite giocate finora in questa stagione.

Il giovane attaccante originario di Milano potrebbe strappare una convocazione e, perché no, essere schierato a partita in corso dopo quanto di buono fatto vedere finora a livello giovanile. Basti pensare che di recente è diventato il sesto marcatore di sempre e primo italiano in Youth League realizzando una doppietta nella partita con il Newcastle.

Se dovesse debuttare sabato nella partita tra Milan e Fiorentina, il classe 2008 diventerebbe il più giovane esordiente in Serie A, superando il 18enne centrale del Bologna Wisdom Amey e altri predecessori rossoneri come Paolo Maldini e Gianluigi Donnarumma.