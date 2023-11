DIRETTA Qualificazioni Europei, Ucraina-Italia: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘BayArena’ tra l’Ucraina di Rebrov e l’Italia di Spalletti in tempo reale

L’Italia affronta l’Ucraina in campo neutro a Leverkusen in una gara valida per l’ultima giornata del gruppo C di qualificazioni agli Europei del 2024. Una sfida che deciderà chi strapperà il pass diretto insieme all’Inghilterra per la rassegna continentale che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Gil Manzano.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti, reduci dalla vittoria per 5-2 a Roma contro la Macedonia del Nord che ha permesso di agganciare in classifica proprio gli odierni avversari al secondo posto, hanno due risultati a disposizione. Basta un pareggio per qualificarsi ad Euro2024, anche se sarebbe importante vincere per provare ad essere in terza e non in ultima fascia ai sorteggi. Dall’altro lato i gialloblu di Sergei Rebrov, invece, sono costretti a vincere per tornare secondi ed evitare di dover passare per i playoff. La partita sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro su Rai 1, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di RaiPlay. All’andata, a Milano, la Nazionale italiana si impose con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Frattesi, prima del gol di Yarmolenko. Calciomercato.it vi offre il match della ‘BayArena’ tra Ucraina e Italia live in tempo reale.

Probabili formazioni Ucraina-Italia

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Svatok, Mykolenko; Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Dovbyk. CT Rebrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. CT Spalletti

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra punti 19, ITALIA 13, Ucraina 13, Macedonia del Nord 7, Malta* 0.

*una partita in più