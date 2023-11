Vlahovic in crisi, il ‘colpevole’ è Allegri: il messaggio è eloquente

Dusan Vlahovic a secco di gol ormai da due mesi con la maglia della Juventus e c’è chi attribuisce la colpa ad Allegri: attacco diretto

Due mesi senza gol, due mesi in cui ha perso anche il posto da titolare ad appannaggio di Kean, finendo dietro le gerarchie di Massimiliano Allegri.

Tutto si può dire tranne che Dusan Vlahovic stia vivendo un buon momento con la maglia della Juventus. L’astinenza da gol ormai si fa pesante e il suo rendimento è condizionato in parte anche dalla condizione fisica: tra pubalgia e lombalgia, l’ex Fiorentina ha vissuto mesi complicati ed ha faticato ad essere al 100% della forma.

Ora però la Juventus si aspetta i suoi gol per tenere botta con l’Inter, magari a partire proprio dalla sfida con i nerazzurri di domenica prossima. Gol che potranno arrivare soprattutto se sarà servito in maniera più continua dai suoi compagni.

Già perché dietro il digiuno c’è anche un gioco di squadra che sembra non allinearsi al meglio con le caratteristiche di Vlahovic. Lo dice anche un ex calciatore e Pallone d’Oro come Hristo Stoichkov nel corso di un’intervista a ‘TuttoSport’, lanciando un messaggio chiaro ad Allegri.

Vlahovic, Stoichkov attacca Allegri: messaggio chiaro

L’ex attaccante bulgaro, con un passato anche in Serie A con la maglia del Parma, ha detto la sua sul momento vissuto da Dusan Vlahovic.

“È un centravanti che ha tutto, partendo dalla corporatura. È stato condizionato anche problemi fisici come pubalgia e lombalgia”. Infortuni, ma non solo perché c’è anche il gioco dietro le difficoltà di Vlahovic: “A me pare che non riceva gli stessi palloni di cui beneficiava quand’era a Firenze…”

Un attacco velato ad Allegri, con la consapevolezza che molto incide anche il lato caratteriale: “Dusan comunque è un balcanico come me: se non segna va in paranoia proprio come succedeva al sottoscritto. La testa mi fondeva”. Ed allora basterà un gol per far scoccare la scintilla: “Quando Vlahovic tornerà a far gol, poi saranno cavoli amari per i difensori avversari”.