Theo Hernandez via dal Milan, svolta lampo: è successo ancora

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul futuro di Theo Hernandez, finito nuovamente al centro di interessanti indiscrezioni di mercato

Dopo il rocambolesco pareggio ottenuto al Via del Mare contro il Lecce, maturato al termine di una settimana nella quale Leao e compagni erano riusciti a regolare il Psg in Champions, il Milan è chiamato ad un’inversione di tendenza alla ripresa del campionato.

La tenuta difensiva degli uomini di Pioli sta rappresentando un vero e proprio problema per la compagine rossonera. D’altro canto il Milan deve far fronte a numerosi infortuni e al rendimento incostante di alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi. Definire in chiaroscuro – almeno fino a questo momento – la stagione di Theo Hernandez, sarebbe solo un eufemismo. Il laterale francese, migliorato molto da un punto di vista difensivo, sta faticando e non poco a trovare quella continuità di rendimento in zona offensiva che lo ha proiettato tra gli esterni più influenti della Serie A. Il Milan, però, deve prestare molta attenzione anche ad un’altra questione tutt’altro che banale. L’ex Real Madrid, infatti, avrebbe calamitato nuovamente l’interesse del Psg, pronto ad avanzare un’offerta concreta per far saltare il banco.

Calciomercato Milan, il Psg fa sul serio per Theo Hernandez

A fare il punto della situazione sulla questione è stato okfichajes.com. Stando a quanto riferito dal portale iberico, infatti, il terzino del Milan sarebbe finito nuovamente nei radar del Psg, alla ricerca di un profilo dalle sue caratteristiche.

Legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2026, Theo ha una valutazione di mercato che infrange la barriera dei 60 milioni di euro. Cifra che non spaventerebbe affatto i parigini, che anche attraverso qualche oculata cessione potrebbero ricavare il tesoretto sufficiente per sferrare un assalto convinto al gioiello del Milan. Ma c’è di più. Come evidenziato, il club parigino sarebbe entrato nell’ordine di idee di accelerare i tempi per battere la concorrenza, ingolosendo il ‘Diavolo’ con un’offerta allettante. Staremo a vedere se ed eventualmente quando il Psg si farà concretamente vivo per Theo Hernandez. Scenario da monitorare con attenzione. Allarme Milan. Dalla Spagna ne sono convinti: il Psg fa sul serio per Theo Hernandez.