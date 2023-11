Terremoto rossonero: si è dimesso

Terremoto inatteso nel club rossonero: il tecnico si è stancato e ha presentato le sue dimissioni, manca solo l’annuncio

La pausa per le Nazionali va avanti e si appresta a vivere gli ultimi giorni di match, prima di far tornare in primo piano i vari campionato.

La sosta è da sempre l’occasione giusta per riflettere su quanto fatto finora e prendere decisioni conseguenti: lo ha fatto, ad esempio, il Napoli mandando via Rudi Garcia e affidando il rilancio a Walter Mazzarri, in veste di traghettatore aspettando il nome giusto per la prossima stagione.

Riflessioni da parte dei club, ma non solo: ecco allora arrivare, un po’ a sorpresa, le dimissioni da parte del tecnico rossonero. Non si tratta del Milan, con Pioli che comunque non sta vivendo un momento felice dal punto di vista dei risultati, ma dei francesi del Rennes.

Bruno Genesio ha deciso di lasciare l’incarico di allenatore, stando a quanto riportato da ‘RMC Sport’.

Rennes, Genesio si dimette

Genesio ha scelto di lasciare il club transalpino a due anni dal suo arrivo e nonostante un contratto fino al 2025.

Alla base della scelta dell’allenatore ci sarebbero diversi motivi: la distanza dalla famiglia che inizia a farsi sentire e anche un progetto che non lo convince totalmente. Così sarebbe arrivata la scelta di lasciare l’incarico con il Rennes attualmente tredicesimo in classifica e reduce da un periodo non decisamente fortunato.

L’ultima vittoria in campionato risale, infatti, al 1° ottobre: da allora i rossoneri hanno conquistato appena un punto in cinque partite, con quattro sconfitte e un pareggio. Un ruolino diverso rispetto allo scorso anno quando la squadra riuscì a chiudere al quarto posto, centrando la qualificazione in Europa League dove, tra l’altro, è attualmente prima nel girone.

Per il Rennes, una volta formalizzate le dimissioni di Genesio, si aprirà la caccia al sostituto: serve un tecnico che faccia uscire il club dalla crisi e rilanci la squadra in campionato.