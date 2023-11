Spalletti suona la carica: “Vogliamo far innamorare gli italiani”

Domani sera l’Italia si giocherà il pass per Euro 2024 contro l’Ucraina. Serata da non fallire per Luciano Spalletti che ha parlato oggi

Basta anche un pareggio all’Italia di Luciano Spalletti domani sera a Leverkusen contro l’Ucraina per conquistare l’accesso ad Euro 2024. Un appuntamento che non ammette repliche per gli azzurri, rinvigoriti dalla grande vittoria contro la Macedonia del Nord per 5-2.

In vista della gara di domani alle 20.45 ha parlato oggi lo stesso Spalletti, che ha presentato la sfida ai microfoni social della FIGC: “I ragazzi stanno bene, ce li ho tutti a disposizione e ho l’imbarazzo della scelta. Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. Andiamo in Germania con la certezza che è una partita in cui possiamo fare risultato. Sono rientrati dentro il gruppo giocatori come Chiesa, che sanno fare la differenza, e abbiamo conosciuto degli elementi nuovi che possono essere dei punti di forza per il futuro di questa Nazionale”.

Italia, Spalletti verso l’Ucraina: “Vogliamo far innamorare gli italiani”

La carica non manca quindi intorno all’ambiente italiano, con la Nazionale che ha tutte le intenzioni di chiudere senza appello il capitolo qualificazione ottenendo l’obiettivo contro l’Ucraina.

Spalletti nella sua intervista ha quindi aggiunto: “Loro hanno un attacco forte, potente, hanno giocatori che sono in forma nei campionati in cui giocano. Dovremo comportarci da squadra e riuscire a fare del nostro meglio. L’importanza della partita dice che dobbiamo andare oltre quella che è la nostra possibilità, vogliamo far innamorare gli italiani e questo è il momento giusto. E’ la partita giusta per fare il salto di livello che poi ci può permettere di lavorare con più tranquillità”.

Non ha quindi alcuna intenzione di fallire Spalletti, così come Barella che ai canali social della FIGC ha ammesso: “E’ una partita da non sbagliare, dovremo mettere cuore e testa. Siamo preparati, come sempre abbiamo studiato bene gli avversari e cercheremo di dare il massimo per arrivare dove vogliamo arrivare”.