Serie A, rivoluzione a gennaio: attacco spuntato e tutto da rifare

In Serie A troviamo una squadra con un serio problema offensivo; situazione da risolvere e il mercato invernale può essere fondamentale

Il massimo campionato italiano è andato in pausa per lasciare spazio alla nazionale con gli azzurri chiamati ad ottenere risultati importanti in modo da qualificarsi al prossimo Europeo. Momento dunque di sosta ma anche di riflessione per alcuni club di Serie A che, al ritorno in campo, riprenderanno la corsa verso i rispettivi obiettivi. L’attesa per Juventus Inter cresce sempre di più ma, alla prossima giornata di campionato, ci saranno altri incontri decisamente interessanti. Uno di questi è sicuramente quello tra Empoli e Sassuolo.

Proprio l’Empoli è una di quelle squadre che, nonostante la vittoria prima della sosta, deve iniziare a riflettere in vista del prossimo mercato invernale. Il successo al Maradona è stato sicuramente importante ma la squadra deve risolvere un problema non di poco conto; parliamo del discorso offensivo dal momento che il club ha, in questo momento, il peggior attacco del campionato.

Sono solo cinque i gol realizzati dall’Empoli in dodici giornate di Serie A; un rendimento da migliorare assolutamente per andare a raggiungere l’obiettivo principale della stagione, la salvezza. Andreazzoli può contare su sei attaccanti anche se il loro contributo, fino a questo momento, non è stato dei migliori; una situazione su cui riflettere e che potrebbe essere risolta nel prossimo mercato invernale.

Empoli, problema gol: Caputo la grande certezza

Cinque gol in dodici giornate sono veramente pochi per una squadra che ha l’obiettivo della salvezza; di queste reti due le ha messe a segno Caputo, il mercatore più importante a disposizione di Andreazzoli e, molto probabilmente, anche l’uomo a cui fare affidamento nel corso della stagione.

L’altro attaccante ad aver realizzato una rete è Gyasi arrivato all’Empoli nel corso dell’ultima sessione di mercato; il club toscano ha fatto una sorta di restyling offensivo andando a prendere anche Cancellieri. Il classe 2002 è stato acquistato in prestito dalla Lazio e ha delle qualità importanti che possono risultare determinanti nel corso della stagione.

Anche Cambiaghi sta dimostrando di poter fornire un contributo importante nel sistema di gioco di Andreazzoli; difficile pensare ad un suo addio nel corso della prossima sessione invernale di mercato. L’Empoli, in estate, ha acquistato anche Shpendi che, fino a questo momento, ha disputato sei partite in campionato; classe 2003 con il bisogno di giocare. Ecco perché non è da escludere (anche se difficile ipotizzarlo) una sua cessione in prestito.

Destro merita un capitolo a parte; l’attaccante ha firmato da svincolato con l’Empoli e la sua esperienza, unita al fatto di aver giocato per squadre importanti, può risultare determinante. Il rendimento del classe 1991 non è dei migliori e questo potrebbe portare a delle riflessioni nel mercato invernale. L’Empoli a livello offensivo ha bisogno di cambiare marcia; gennaio potrebbe dare una grande mano nonostante, bisogna dirlo, ad ora sono solamente ipotesi senza nulla di concreto.