Rifiuta l’Arabia, assist alla Juventus: Giuntoli spera

La Juventus segue diverse piste per il calciomercato di gennaio, Giuntoli a caccia del colpaccio: ha rifiutato l’Arabia

Meno sette al derby d’Italia. La Juventus si prepara a ricevere allo Stadium l’Inter, per lo scontro diretto per la vetta della classifica. Ancora troppo presto per essere un match decisivo, ma arriva al momento giusto per chiarire se i bianconeri potranno contendere lo scudetto fino alla fine ai nerazzurri.

Si attendono riscontri importanti dalla squadra di Allegri, che vuole arrivare a gennaio nelle migliori condizioni possibili per pensare di poter operare in maniera soddisfacente e con ambizioni in vista del mercato. Una sessione nella quale la società cercherà di muoversi con oculatezza e senza strafare, ma sognando di mettere a segno colpi che possano aiutare il tecnico a puntare alla vetta della classifica a fine stagione. Diversi i nomi che sta monitorando Giuntoli, su uno di questi ci sono interessanti novità.

Juventus, indizi positivi per Sancho

In attacco, piacerebbe mettere le mani su Jadon Sancho. L’attaccante britannico sembra ormai fuori dai piani del Manchester United e destinato a una partenza in prestito a gennaio, viste le tensioni continue con Ten Hag e nonostante la ‘pace’ imposta dal nuovo socio del club, Ratcliffe.

Secondo ’90min.com’, in Inghilterra, Sancho rimane poco convinto dell’ipotesi araba e vorrebbe rimanere in Europa. Così, Giuntoli e la Juventus possono sperare. Su di lui, anche il Borussia Dortmund, dove si era lanciato nel grande calcio. Servirà una mano da parte dello United, visto che i club interessati non possono permettersi un acquisto a titolo definitivo.