Juventus, il tradimento è immediato: se ne va in Spagna

Per la Juventus il tradimento può esserci già nel mercato di gennaio: via dai bianconeri, futuro in Spagna

La Juventus è attesa dalla sfida contro l’Inter di domenica prossima, ma intanto pianifica anche il calciomercato. In entrata Giuntoli dovrà garantire quantomeno un centrocampista ad Allegri, viste le assenze di Pogba e Fagioli che saranno out praticamente per tutta la stagione.

Ma qualcosa potrebbe essere fatta anche in uscita con alcuni giovani che non riescono a trovare molto spazio che potrebbero essere ceduti in prestito. Proprio sul versante giovani potrebbe esserci un ‘tradimento’ inaspettato per la Vecchia Signora. Marco Tognozzi, ex capo scouting della Juventus ed ora direttore sportivo del Granada ha messo gli occhi su un calciatore bianconero ed è pronto a far partire l’assalto già nel mercato di gennaio.

Il nome è quello di Dean Huijsen, centrale olandese che ha fatto l’esordio anche in prima squadra (nel match contro il Milan). Allegri lo ha voluto con sé e la società ha grande fiducia su di lui per il futuro, ma il Granada ha intenzione di provarci.

Calciomercato Juventus, il Granada vuole Huijsen

Secondo quanto riferito da ‘estadiodeportivo.com’, infatti, Tognozzi è alla ricerca di rinforzi per una difesa che ha subito già trenta gol in stagione ed uno dei nomi in lista è proprio quello del 18enne di Amsterdam.

Il Granada però va alla ricerca di affari in prestito o comunque senza esborso di denaro e in questo caso la Juventus difficilmente darà via il suo talento anche soltanto a titolo temporaneo.

Tognozzi però ha anche altre alternativa per la retroguardia del Granada e arrivano sempre dalla Serie A: Mario Gila, ancora a zero presente con la Lazio, e David Zima con appena 200 minuti giocati in stagione con il Torino.