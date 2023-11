Inter, infortunio Cuadrado: la rivelazione del colombiano

Il giocatore nerazzurro, ex Juventus, ha parlato in serata a margine del match di tennis, tra Sinner e Djokovic

Un inizio di stagione davvero complicato per il giocatore dell’Inter, alle prese con gli infortuni ormai da metà settembre.

Da quando è arrivato così, Juan Cuadrado è sceso in campo solamente in quattro circostanze, sempre in Serie A: solo spezzoni di gara, contro Monza, Cagliari, Fiorentina e Bologna, che non lo fanno andare oltre i 100 minuti giocati.

Sia Beppe Marotta che Simone Inzaghi si aspettavano un rendimento decisamente diverso dal calciatore, accolto tra lo scetticismo generale dei tifosi per via del suo passato alla Juventus.

E proprio domenica, l’Inter sarà chiamata ad affrontare l’ex squadra del colombiano. Sul rientro dell’esterno, però, non ci sono ancora certezze, per via dell’infiammaziona al tendine achilleo. Cuadrado, però, intercettato dai microfoni di Sportmediaset, a margine della finale di tennis, tra Sinner e Djokovic, è apparso sorridente e alla domanda “Come stai?” ha risposto “Bene bene”.

Inter: Cuadrado verso il recupero, stop Bastoni

La speranza è chiaramente che quelle del giocatore non siano state parole di circostanza, ma nei prossimi giorni capiremo se davvero potrà esserci contro la sua ex squadra e se farà dunque ritorno nuovamente a Torino e non solo per ammirare una partita di tennis.

Il recupero di Cuadrado per Simone Inzaghi sarebbe prezioso, anche perché ad oggi i punti interrogativi sono tanti, più del solito. Innanzitutto, i nerazzurri dovranno capire in che condizioni torneranno i giocatori impegnati con le nazionali.

Poi bisognerà fare i conti con alcuni elementi infortunati: Bastoni, infatti, ha raggiunto Pavard in infermeria. Non preoccupano, invece, le condizioni di Calhanoglu, rientrato dal ritiro della Turchia in anticipo causa influenza e per l’imminente nascita del figlio, e di Arnautovic, dopo la botta rimediata con la sua Austria.