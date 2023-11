Bomber in saldo, il Milan ne approfitta subito

Il Milan pronto a rompere gli indugi per prendersi già a gennaio il bomber: basta un ulteriore sconto e l’affare va in porto

Cosa manca al Milan? La domanda che si pongono tutti i tifosi rossoneri dopo le difficoltà di questa prima parte di stagione ha una risposta chiara: un attaccante in grado di alternarsi con Giroud.

È proprio ad un nuovo bomber che sta lavorando la dirigenza in vista di gennaio e soprattutto della prossima stagione. Del resto, continuare a chiedere gli straordinari al bomber francese è impossibile, considerata anche l’età. Occorre intervenire guardando al futuro, ma anche al presente e al Milan potrebbero approfittare di un’occasione importante.

Il nome è sempre quello di Jonathan David, da tempo in cima alla lista dei desideri dei rossoneri. Finora il Lille ha sparato sempre altro, partendo da una valutazione di sessanta milioni di euro. Una cifra che ha frenato le pretendenti ma che ora dovrà essere rivista al ribasso, un po’ perché l’attaccante canadese non sta vivendo un grande periodo, un po’ perché il contratto in scadenza nel 2025 impone una rivisitazione al ribasso delle richieste.

Calciomercato Milan, David già a gennaio: il piano

Ecco allora che dai sessanta milioni della scorsa estate si è scesi già intorno ai quaranta milioni e il Milan aspetta ancora per far partire l’assalto.

In particolare, si legge anche sulla ‘Gazzetta dello Sport’, dovesse arrivare un ulteriore sconto sul prezzo del calciatore, con una cifra quindi inferiore ai 40 milioni, ecco che l’assalto sarebbe anticipato già al mercato di gennaio. Un affare con una doppia valenza: garantire già in questa stagione una valida alternativa a Giroud, visto che Jovic non dà affidamento, e permettere al canadese sei mesi di ambientamento in vista della prossima stagione quando, salvo sorprese, sarà il titolare dell’attacco milanista.