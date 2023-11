Vuole la Premier, un ostacolo sulla strada della Juventus

Per Kalvin Phillips c’è un ostacolo da superare per la Juventus: le novità sul centrocampista del Manchester City

Kalvin Phillips è l’obiettivo principale per la Juventus in vista del mercato di gennaio. Come raccontato da Calciomercato.it, l’affare è in discesa, anche se non è stato ancora perfezionato.

Ecco allora che la strada per l’intromissione di altri club è ancora aperta, soprattutto se questi club arrivano dalla ricca Inghilterra. Ci pensa da tempo il Newcastle, studia l’opportunità il West Ham, ma anche il Liverpool è da tempo in corsa per il centrocampista del Manchester City.

Ovviamente Guardiola ha poca voglia di cedere il 27enne ha una rivale diretta in Premier League ed allora la pista che porta ai ‘Reds’ potrebbe chiudersi facilmente. Ma c’è un altro ostacolo nel cammino che porta Phillips a Torino.

Calciomercato Juventus, la scelta di Phillips

Stando a quanto riportato da ‘footballinsider247.com’, infatti, il centrocampista inglese avrebbe espresso una chiara preferenza sul proprio futuro: restare in Premier League.

In cima alle preferenze di Phillips ci sarebbe quindi un trasferimento nello stesso campionato inglese, anche se non ha mai chiuso la porta alla Serie A. Se davvero stanno così le cose, la Juventus dovrà lavorare sul calciatore per convincerlo che anche in Italia avrà a possibilità di dimostrare il suo valore da gennaio a giugno e poi fare la scelta migliore per la sua carriera dopo essersi rilanciato.