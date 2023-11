Roma, in Serie A il colpo da 20 milioni per la Champions

La Roma crede nell’assalto alla Champions League, a gennaio Tiago Pinto studia il colpaccio: ma servono 20 milioni

La Roma fatica ad entusiasmare e anche nel derby contro la Lazio non ha esibito una prestazione memorabile, ma intanto è lì, sta risalendo dopo un avvio di stagione critico e prova a trovare continuità. Con una classifica corta in ottica quarto posto come stiamo vedendo, nonostante tutte le difficoltà i giallorossi possono considerarsi in corsa per la prossima Champions League.

Servirà però qualcosa in più dal mercato di gennaio, specie in difesa, dove da tempo Mourinho è costretto a scelte obbligate. Ndicka poi mancherà per un mese per la Coppa d’Africa e dove ci sono altre problematiche come le condizioni di Smalling e Kumbulla. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport, c’è un ritorno di fiamma importante per Milenkovic della Fiorentina. Tiago Pinto starebbe studiando il colpo, ma la richiesta dei viola rimane piuttosto elevata, da 20 milioni di euro. Per gennaio, l’affare non si annuncia semplice, anche perché i toscani difficilmente vorranno rinforzare una diretta concorrente. Potrebbe tuttavia essere l’occasione per mettere le basi per un affare a giugno.