Nuovo stadio dell’Inter, Fontana ammette: “Ho visto un progetto bello”

L’Inter sta portando avanti l’idea di costruire un nuovo stadio a Rozzano per sostituire San Siro. Anche Attilio Fontana si è espresso in merito

Entro pochi anni San Siro potrebbe cessare di essere la “Scala del Calcio”. Sia l’Inter che il Milan, infatti, hanno in mente il progetto per costruire uno stadio di proprietà, abbandonando per il sempre il Giuseppe Meazza. I nerazzurri, in particolare, vorrebbero creare la loro nuova casa a Rozzano.

Le squadre milanesi, ormai da tempo, hanno deciso di abbandonare San Siro, optando per un più moderno stadio di proprietà. Il progetto è ormai da tempo nelle idee di Inter e Milan, che presto sperano di iniziare i lavori di costruzione. In nerazzurri hanno scelto Rozzano come sede della loro nuova casa, mentre i rossoneri andranno a San Donato. Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha recentemente incontrato alcuni dirigenti dell’Inter per discutere di questo progetto.

In seguito, intervistato sull’argomento, ha anche ammesso: “Io ho visto un progetto bello. Non posso dire nulla se non che la presentazione è stata molto positiva e concreta”. Luce verde anche per quanto riguarda la posizione fuori Milano: “Ci sono le condizioni per fare a Rozzano lo stadio. Poi sono scelte che non competono a me e che non mi spettano sicuramente”.

L’Inter dice addio a San Siro: Sala non è d’accordo

Anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha confermato che fare il nuovo stadio a Rozzano è più di un’idea nelle menti della dirigenza dell’Inter. Il sindaco di Milano Beppe Sala, però, non è d’accordo con questo progetto.

Mentre Attilio Fontana sembra aver approvato la proposta dell’Inter di costruire la loro nuova casa a Rozzano, il sindaco Beppe Sala è di parere contrario. Pochi giorni fa anche lui si era espresso in merito alla questione, definendo il progetto di costruire uno stadio fuori Milano: “Illusorio e ingestibile”, oltre che “Un clamoroso errore”.