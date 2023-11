Inzaghi gradisce: flop Juve all’Inter per 30 milioni

La richiesta di Inzaghi potrebbe essere esaudita nel prossimo calciomercato estivo. Spunta un nome clamoroso che chiama in causa la Juventus

Nello scorso calciomercato estivo, Inzaghi aveva chiesto alla sua società l’acquisto di un centrocampista ‘fisico’. In sostanza di una bella copia, ma con qualità tecniche superiori, di Gagliardini al quale non è stato rinnovato il contratto. Alla fine della fiera, però, non è stato accontentato. È quindi probabile che il tecnico nerazzurro tornerà a fare tale richiesta, considerato che a metà campo farebbe molto comodo un incontrista con una struttura fisica importante.

La mancanza di un profilo del genere è stata pure evidenziata da Beppe Bergomi a ‘Sky Sport’: “Nel centrocampo dell’Inter mi piacerebbe vedere un giocatore di struttura, di fisico – ha detto – Ora ci sono calciatori che hanno gamba e che fanno una buona fase difensiva. Ovviamente quello nerazzurro è un reparto forte, tuttavia serve un giocatore di struttura. Gagliardini aveva fatto il suo tempo, ma era uno che aveva fisicità”.

A proposito di fisicità, l’ex capitano interista ha fatto poi il nome di Milinkovic-Savic, adesso in Arabia: “Penso al serbo se parlo di calciatore con struttura fisica”. Chiaro, però, che ad oggi l’ex Lazio sia un obiettivo pressoché impossibile e non solo per i nerazzurri.

Nei prossimi mesi, specie dalla primavera in poi, ecco che a Marotta e Ausilio potrebbero venir proposti elementi in grado di dare quantità e consistenza alla mediana di Inzaghi.

A tal proposito, ‘Interlive.it’ fa un nome clamoroso: Denis Zakaria, uno dei flop Juve degli ultimi anni.

Zakaria dalla Juve all’Inter passando per Monaco: ostacolo prezzo

Un metro e novanta di altezza, lo svizzero ha lasciato definitivamente la Juventus (dopo appena 15 presenze e 1 gol) alcuni mesi fa. L’ex Borussia M’Gladbach si è trasferito in Francia, al Monaco di Hutter suo allenatore già in Germania.

Ventisettenne fra due giorni, Zakaria è uno dei punti fermi dei monegaschi attualmente terzi in Ligue 1 a soli tre punti dalla capolista Paris Saint-Germain. L’elvetico sta disputando un’ottima stagione, la prima e forse anche l’unica con la maglia del Monaco.

Per la prossima, infatti, i suoi agenti potrebbero cercare di trovargli di nuovo sistemazione in una big europea. Possibile, dunque, un tentativo anche con l’Inter, considerato che uno con le caratteristiche di Zakaria sarebbe sicuramente apprezzato da Inzaghi. Ostacolo? Il Monaco stesso, che per il cartellino potrebbe chiedere sui 30 milioni.