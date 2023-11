Il Milan lo soffia all’Inter: inserimento a sorpresa per regalarlo a Pioli

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere gli occhi sul nome di Tajon Buchanan, esterno destro di proprietà del Bruges nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli non sta vivendo un momento eccellente. I rossoneri, che avevano anche toccato il primo posto in classifica nei mesi scorsi, adesso si trovano molto distanziati dalle prime due della classe, ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi.

Il Milan è lontano ben 8 punti dai cugini nerazzurri, una distanza decisamente ampia se consideriamo che ci troviamo appena nel mese di novembre, ma allo stesso tempo consente tutto il tempo di recuperare, soprattutto se in casa Inter dovessero esserci alcuni passi falsi. La sfida tutta ambientata nella città di Milano però potrebbe uscire dalla dinamica del rettangolo verde e arrivare anche in sede di calciomercato, come spesso è successo negli ultimi tempi, ultimo caso quello legato all’approdo all’Inter di Marcus Thuram. Il francese doveva infatti essere prima dei nerazzurri, poi del Milan e, infine, ha scelto la Beneamata. Un tran-tran che potrebbe ripetersi, magari con un finale differente, per Tajon Buchanan, esterno destro di proprietà del Club Brugge.

Buchanan, ora il Milan si inserisce nella corsa con l’Inter

Tajon Buchanan è un profilo che l’Inter sta seguendo da diverso tempo. I nerazzurri infatti sono sulle tracce del calciatore canadese già dai tempi del Mondiale in Qatar e anche prima quando sembrava che Denzel Dumfries dovesse lasciare Milano per approdare in Premier League.

Il calciatore nord-americano ha una valutazione di circa 10-15 milioni di euro, è un classe 1999 e potrebbe dare una mano all’Inter visto il rendimento non particolarmente affidabile di Juan Cuadrado, vittima di diversi infortuni in questa sua prima, e forse ultima, annata con la maglia della squadra allenata da Simone Inzaghi. Occhio però al Milan. I rossoneri, che sulla fascia destra, con costanza, possono contare soltanto su Davide Calabria potrebbero affidarsi a Buchanan anche in chiave offensiva. Con l’infortunio di Chukwueze abbiamo visto le rotazioni del Diavolo e, in quest’ottica, al Milan potrebbe fare davvero molto comodo il profilo del calciatore canadese.