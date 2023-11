Darmian guarda oltre: “Adesso pensiamo alla gara con l’Ucraina”

Le parole di Matteo Darmian ai microfoni di Sky nel post partita della sfida contro la Macedonia del Nord

Autore del gol che ha permesso di stappare la partita, Matteo Darmian ha disputato un’altra prestazione solida e convincente. Schierato al posto dello squalificato Di Lorenzo, il difensore dell’Inter si è fatto apprezzare nelle due fasi di gioco.

Infranto il tabù realizzativo con la maglia dell’Italia, Darmian ha poi rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky nella quale ha toccato svariati temi, rimarcando l’importanza della vittoria. Di seguito le sue parole: “Eravamo consapevoli delle difficoltà della gara. Con la giusta attenzione e determinazione siamo riusciti a sbloccarla abbastanza presto, portandoci in vantaggio di tre gol. Nella ripresa, però, abbiamo lasciato qualcosina per strada. Alla fine siamo stati comunque bravi a riprenderla“.

Il difensore nerazzurro ha poi detto la sua in merito ai 10-15 minuti del secondo tempo che hanno permesso alla Macedonia di ritornare in partita: “Non so se sia trattato di ansia. Una volta in vantaggio di tre gol, non avremmo dovuto consentire loro di rientrare in partita. Ad ogni modo era importante vincere e lo abbiamo fatto: adesso pensiamo alla gara contro l’Ucraina“.