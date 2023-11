Conviene tenere Nzola e Beltran al Fantacalcio?

Nzola e Beltran sono i due centravanti della Fiorentina; cerchiamo di capire se conviene tenerli per quanto riguarda il Fantacalcio

La Fiorentina, dopo quanto fatto lo scorso anno, vuole ripetersi in questa stagione nonostante non sia per nulla semplice; i viola hanno obiettivi decisamente importanti a partire dalla voglia, in campionato, di lottare per un posto in Europa. Per quanto riguarda le coppe, invece, si proverà ad arrivare il più in fondo possibile.

Una delle principali novità della Fiorentina riguarda sicuramente il discorso offensivo; la società ha compiuto un vero e proprio restyling per quanto riguarda l’attacco con l’arrivo di Nzola e Beltran. I due centravanti, fino a questo momento, non stanno fornendo il contributo atteso; le prestazioni sono sicuramente positive ma a livello realizzativo serve una maggiore continuità perché i loro gol sono fondamentali per andare a raggiungere i vari obiettivi.

I due attaccanti della Fiorentina fanno anche parte del Fantacalcio, una competizione che tiene impegnati milioni di fantallenatori nel corso della stagione. Chi ha deciso di puntare su Nzola e Beltran sta sicuramente facendo delle valutazioni per quanto concerne il prossimo mercato invernale. Bisogna decidere se continuare a puntare su di loro o se cercare nuovi attaccanti anche se, da questo punto di vista, il rischio di avere scelte molto ridotte è piuttosto alto.

Il consiglio è quello di tenere Nzola e Beltran specialmente se gli avete insieme perché significa poter schierare, ogni giornata, uno di loro; a livello realizzativo non sono partiti nel migliore dei modi ma la Fiorentina ha un gioco decisamente offensivo con la squadra che arriva facilmente alla conclusione.

Questa caratteristica viene sicuramente in aiuto dei due giocatori; la sensazione, come molto spesso accada per gli attaccanti, è che basti veramente poco per permettere ai due centravanti di avere quella continuità necessaria ad una squadra con obiettivi di spessore sia in campionato sia per quanto riguarda il percorso nelle coppe. La Fiorentina e i fantallenatori hanno assolutamente bisogno dei gol di Nzola e Beltran

I numeri di Nzola al Fantacalcio

Arrivato nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, Nzola conosce molto bene Italiano e questo rappresenta sicuramente un punto a favore di un giocatore in grado di portare un contributo fondamentale all’interno della stagione viola. Da un centravanti con le sue caratteristiche (capace di far giocare bene la squadra e in grado di far male all’interno dell’area di rigore avversaria) ci si aspetta qualcosa di importante.

Al momento, da un punto di vista realizzativo, non sta fornendo il contributo sperato; Nzola, infatti, ha realizzato due gol complessivi, uno per competizione e he messo a segno anche un passaggio vincente nella partita contro il Bologna. E’ chiaro che ci si aspetta molto di più considerando le qualità del giocatore e la sua possibilità di regalare soddisfazioni importanti sia in Serie A sia nelle coppe. Nzola è un punto fermo della Fiorentina; andiamo a vedere le statistiche del centravanti fino a questo momento.

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.95

I numeri di Beltran al Fantacalcio

Passiamo ora a Beltran; il rendimento del centravanti, almeno in campionato, è stato sicuramente positivo ma non è riuscito ancora a trovare la via della rete. L’attaccante ha sempre fornito buona prestazioni, si muove bene e si era anche sbloccato nel match con la Lazio ma la gioia del gol è stata cancellata dall’intervento del var. Discorso diverso in Conference League dove è a quota due reti e può rappresentare una soluzione importante all’interno della competizione europea.

Il classe 2001 sta dimostrando di avere qualità importanti ma è chiaro che, per chi fa di mestiere il centravanti, il gol è fondamentale e Beltran, da questo punto di vista, deve ancora sbloccarsi ma la sensazione è che la prima rete possa arrivare da un momento all’altro. Nel frattempo andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino ad ora, dell’attaccante viola.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.93

Milan-Fiorentina: ecco chi gioca tra Nzola e Beltran

Al rientro dalla sosta per le nazionali ci sarà la sfida tra Milan e Fiorentina, una sfida fondamentale tra due squadre che hanno assolutamente bisogno di conquistare i tre punti per i propri obiettivi. I viola, dopo il successo con il Bologna, vogliono dare continuità di risultati.

Vincere a San Siro non sarà per nulla semplice considerando le qualità dei rossoneri ma i ragazzi di Italiano hanno le possibilità per mettere in difficoltà la difesa del Milan. A livello offensivo dovrebbe partire dall’inizio Nzola nonostante Beltran sia in via di recupero e possa rappresentare una soluzione importante nell’arco dei novanta minuti.

Il duello in attacco è uno dei dubbi costanti nell’undici di partenza di Italiano; andiamo a vedere la probabile formazione della Fiorentina con la presenza, probabile, del classe 1996 dal primo minuto. Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi; Duncan, Arthur Melo; Ikone, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola.