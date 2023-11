Calciomercato Bologna, doppio assalto al difensore: a gennaio può partire

Il Bologna, nel prossimo mercato invernale, rischia di perdere un difensore; sul giocatore sono interessate due squadre di Serie A

Una delle sorprese di questa prima parte di stagione è, senza ombra di dubbio, il Bologna; i rossoblù, nonostante la sconfitta in casa della Fiorentina nell’ultimo turno di campionato, possono considerarsi estremamente soddisfatti di quanto fatto dall’inizio della Serie A. Quattro vittorie, sei pareggi, due sconfitte e la capacità di fermare le big del campionato come Juventus, Napoli, Inter e Lazio.

Tra le caratteristiche principali del Bologna troviamo, senza alcun dubbio, la capacità di imporre il proprio gioco anche contro avversari superiori dal punto di vista tecnico; il merito va attribuito a Thiago Motta, allenatore che sta dimostrando di poter avere una carriera decisamente importante e di essere pronto per il definitivo salto di qualità.

Ora conta solo il presente e, nonostante sia troppo presto per andare a parlare di obiettivi, il sogno di lottare fino alla fine per un posto nella prossima Europa è più vivo che mai. Un piccolo problema potrebbe arrivare nel corso del prossimo mercato invernale con il Bologna che rischia di perdere un difensore; stiamo parlando di Bonifazi sul quale è forte l’interesse di due squadre del massimo campionato italiano.

Bologna, Bonifazi può lasciare: piace a Sassuolo e Cagliari

Il difensore classe 1996 ha disputato, fino a questo momento, tre partite tra campionato e Coppa Italia; in Serie A il suo esordio è arrivato nel match del ventotto ottobre contro il Sassuolo terminato uno a uno. Per il resto tanta panchina e la sensazione di non essere al centro del progetto rossoblù; quando è stato chiamato in causa ha dimostrato le sue qualità dando un buon contributo ma è chiaro che, per via di un minutaggio decisamente ridotto, potrebbe anche decidere di cambiare aria nel corso del prossimo mercato invernale.

Su Bonifazi, come detto, è forte l’interesse di due squadre di Serie A; parliamo di Sassuolo e Cagliari, due squadre con l’obiettivo della salvezza e, di conseguenza, il bisogno di andare a rinforzare le rispettive rose nel corso del prossimo mercato invernale. Il giocatore dovrà prendere una decisione e sul tavolo ci sono due ipotesi: cambiare maglia e andarsi a giocare la salvezza o restare al Bologna nonostante, fino a questo momento, il suo impiego sia stato veramente minimo.

Altro aspetto da considerare è relativo allo stipendio con Bonifazi che guadagna un milione netto e questo rischia di rappresentare un problema non da poco per le squadre interessate, Sassuolo e Cagliari. Situazione da monitorare con il futuro di Bonifazi che potrebbe essere risolto nel prossimo mercato invernale; la sua eventuale partenza porterebbe la società rossoblù ad intervenire per dare a Thiago Motta un nuovo difensore.