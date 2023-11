Berardi, la Nazionale incide sul mercato: cosa cambia a gennaio

La situazione Berardi, esterno del Sassuolo che piace a diverse squadre, potrebbe cambiare dopo quanto successo in nazionale

Il campionato di Serie A è fermo per la sosta nazionali; una pausa fondamentale per la nazionale azzurra che deve qualificarsi ai prossimi Europei. La prima sfida, contro la Macedonia del Nord, è andata secondo le aspettative con i ragazzi di Spalletti che si sono imposti per cinque a due; dominio nel primo tempo e qualche paura nella ripresa ma gli azzurri hanno conquistato tre punti di importanza capitale. Grazie a questo successo, infatti, basterà un pareggio contro l’Ucraina (match in programma lunedì alle 20.45) per raggiungere l’obiettivo.

Uno dei protagonisti sarà, senza ombra di dubbio, Chiesa; l’esterno della Juventus è stato tra i migliori in campo nel match contro la Macedonia mettendo in grande difficoltà la difesa avversaria realizzando una doppietta di pregevole fattura. Chi, invece, non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto è stato Berardi; il classe 1994 ha faticato ad esprimere le sue qualità.

Rispetto a Chiesa ha saltato poche volte l’uomo, una delle sue caratteristiche principali; in vista del match contro l’Ucraina servirà il miglior Berardi perché gli azzurri hanno bisogno dell’esterno offensivo che siamo abituati a vedere, ogni settimana, con la maglia del Sassuolo. Le alternative a Spalletti non mancano (da El Shaarawy a Politano) ma un giocatore con le caratteristiche di Berardi è fondamentale; nel frattempo la prestazione in nazionale rischia di incidere sul mercato.

Berardi, prestazione sottotono: Juventus e Lazio riflettono

Non è un mistero come Berardi sia molto apprezzato dalle big di Serie A; sul giocatore è forte l’interesse della Juventus che potrebbe decidere di tornare alla carica dell’esterno offensivo nel prossimo mercato invernale in modo da rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri. Non solo la Juve sul classe 1994; il giocatore, infatti, piace anche alla Lazio.

Bianconeri e biancocelesti però potrebbero riflettere sull’eventuale operazione di mercato dopo la prestazione, non brillantissima, di Berardi con la maglia della nazionale nel match contro la Macedonia del Nord. Dobbiamo anche sottolineare come una sola partita difficilmente va ad incidere sulla valutazione complessiva che un club può avere su un calciatore e questo è anche il caso di Berardi.

L’esterno offensivo non ha disputato la sua miglior prestazione ma il giocatore ha più volte dimostrato di avere le caratteristiche e la personalità per potersi imporre in un club con ambizioni superiori a quelle del Sassuolo senza nulla togliere al club neroverde. Quanto successo con la Macedonia del Nord dunque non avrà questo grande peso sul mercato con l’esterno che continua ad essere monitorato da diversi club, Juventus su tutte.